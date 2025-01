Tommy Lee sauer: Keine Promo während der Brände in Los Angeles!

Tommy Lee hat genug: Der Mötley-Crüe-Drummer straft Musikkolleg:innen für Eigenwerbung während der Brände um Los Angeles ab.

Tommy Lee: „Niemand interessiert sich gerade für euer Album!“

Bei Instagram setzte der Musiker einen schlichten Text-Post ab, der seinen Frust klarmacht. „Es macht mich verdammt nochmal krank, zu sehen, dass die meisten Leute einfach weiter lahme Sachen posten. Leute, niemand interessiert sich gerade dafür, wann euer Album kommt oder ihr euer nächstes Konzert spielt, während so viele Menschen inmitten des größten Desasters aller Zeiten stehen“, schrieb Tommy Lee. „Ich verstehe, dass man Auflockerung braucht, aber lasst das verdammt nochmal alles sein und schaut vielleicht mal, wer Hilfe braucht, falls ihr welche geben könnt.“

Doppelmoral? Mötley Crüe mit Konzert-Post

Nach den Feiertagen kehrt die Musikbranche langsam wieder zu ihrer normalen Promo-Arbeit zurück. Dies überschneidet sich allerdings mit den Feuern in Kalifornien. Im Westen der USA stehen seit dem 7. Januar große Flächen in Brand. Über 200.000 Menschen mussten evakuiert werden, tausende Häuser liegen in Schutt und Asche, darunter auch einige von Prominenten. Bislang sind 25 Tote sowie 16 Vermisste gemeldet. Tommy Lee hat also durchaus Recht, dass es derzeit wichtigere Dinge gibt, auf die Personen mit großer Reichweite aufmerksam machen könnten, als neue Musik. Allerdings postete seine eigene Band erst am Tag vor seinem Aufreger ein Trommelvideo von der letzten Tour, um auf Shows im März und April zu verweisen. Damit reihen sich Mötley Crüe ironischerweise in die Riege an Künstler:innen ein, die Lee kritisiert.

Es geht auch anders: Nine Inch Nails machen es vor

Anders machten es beispielsweise Nine Inch Nails: Sie kündigten am gestrigen 14. Januar ihre Tournee lediglich an, da die News bereits durch einen Leak öffentlich war. Neben der Bestätigung hielt die Band jedoch mit Verweis auf die verheerenden Flächenbrände alle weiteren Informationen zurück. Anstelle von Daten und Stopps der Welttournee verwiesen sie auf eine Auswahl lokaler Hilfsorganisationen.