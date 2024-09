Mogwai 2025 live in Deutschland: Konzerte in Hamburg, Berlin und Leipzig

Die schottische Post-Rock-Band Mogwai meldet sich mit ihrer neuen Single „God Gets You Back“ zurück und gibt gleichzeitig den Startschuss für ihre umfangreiche Welttournee im Jahr 2025. Die Tour wird unter anderem auch für drei Konzerttermine in Deutschland Halt machen. ROLLING STONE präsentiert.

Die Premiere des Tracks fand in der BBC 6-Sendung von Mary Anne Hobbs statt, gefolgt von der Veröffentlichung des Musikvideos, das vom Hand Held Cine Club inszeniert wurde.

Mogwai unterstützen War Child: 1 Euro pro Ticket wird gespendet

Barry Burns, Gitarrist und Synthesizer-Spieler, erklärte, dass der Gesang des Tracks „God Gets You Back“ auf Texten basiert, die seine 7-jährige Tochter erfand, nachdem er selbst unter einer Schreibblockade litt.

Ab 2025 wird Mogwai in Asien, Nordamerika sowie in Europa auftreten, darunter auch drei Konzerte in Deutschland. Die Band wird dabei mit der Hilfsorganisation War Child zusammenarbeiten, um mit jedem verkauften Ticket einen Beitrag von 1 Euro für wohltätige Zwecke zu spenden.

Der Vorverkauf für die Tickets startete am Mittwoch, den 18. September. Für die Deutschland-Konzerte von Mogwai können momentan noch Tickets über die offizielle Verkaufsplattform Ticketmaster erworben werden. Stuart Braithwaite, Frontmann der Band, zeigte sich begeistert über die bevorstehende Tour: „Wir sind riesig aufgeregt, endlich wieder weltweit unterwegs zu sein und unsere neuen Songs zu präsentieren.“

Mogwais Tourdaten für Deutschland 2025

06.02.2025 Hamburg, Große Freiheit 36

11.02.2025 Berlin, Admiralspalast

12.02.2025 Leipzig, Täubchenthal

Die 1995 in Glasgow gegründete Band hat sich eine treue Anhängerschaft aufgebaut und bereits zehn Studioalben veröffentlicht. Ihr bislang größter Erfolg war das 2021 erschienene Album „As The Love Continues“, das die Spitze der britischen Albumcharts erreichte und sowohl eine Nominierung für den Mercury Prize als auch den Scottish Album of the Year Award einbrachte.

Mogwai sind außerdem die Gründer des unabhängigen Plattenlabels Rock Action Records, das seit 1996 eine zentrale Rolle in der schottischen Musikszene spielt. Das Label veröffentlichte nicht nur die Musik von Mogwai, sondern auch von Künstler:innen wie Arab Strap, The Twilight Sad und Kathryn Joseph.