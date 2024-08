ROLLING STONE präsentiert: Fehlfarben gehen im Oktober wieder auf Tour

Fehlfarben gehen 2024 weiter auf „?0??“-Tour, auf der sie entsprechend ihr gleichnamiges zwölftes Album auf die Bühne bringen wollen. Insgesamt sechs Konzerte geben die gebürtigen Düsseldorfer und Wuppertaler in Deutschland und machen dafür Halt in Rostock, Erfurt, Cottbus, Halle, Dresden und Lugau. Dies gesamte Tournee wird präsentiert von ROLLING STONE.

Auf ihrer Website feiert die Gruppe mit folgenden Worten den Live-Abschnitt: „Auch in diesem Jahr spielen wir einige Konzerte, diesmal vornehmlich für unsere Freunde in den östlichen Bundesländern, wir freuen uns auf Euch!“ Die Tour startet im Oktober. Die Konzertkarten sind bereits unter anderm bei Eventim erhältlich.

Fehlfarben live im Oktober 2024 – Konzerttermine im Überblick:

17.10. Rostock, M.A.U. Club

18.10. Erfurt, Kalif Storch

19.10. Cottbus, Scandale

24.10. Halle (Salle, Steintor-Variete

25.10. Dresden, Club Puschkin

26.10. Lugau, Landei Lugau

Mehr zu „?0??“

Bereits am 14. Oktober 2022 veröffentlichten Fehlfarben ihr immer noch aktuelles Werk „?0??“. Dabei steht der Titel für eine Jahreszahl voller Fragen und voller Unsicherheiten, die mithilfe von zwölf Tracks resümiert wird. Sei es die Ungewissheit, die aufgrund der Corona-Pandemie entstand, oder die schweren Momente, die die heutige Zeit vermehrt mit sich bringt. Sieben Jahre nach ihrem vorherigen Album „Über…Menschen“ blickt der Fehlfarben-Kopf Peter Hein typisch kritisch auf die Veränderungen in der Gesellschaft und unterstreicht das Ganze mit im Ohr bleibenden Post-Punk-Sounds.

Mit sarkastischen Ansätzen bietet die Platte „Was wäre, wenn …“-Szenarien und erlaubt teilweise auch ein ausgiebiges Baden in einer Gefühlsmischung aus Hoffnung und Verzweiflung. Diesen Zwiespalt fasst Hein bereits im Opener „In die Welt gestellt“ so zusammen: „Ich fühle mich in die falsche Welt gestellt, ich fühle mich trotzdem eins mit dir.“