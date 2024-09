Sturgill Simpson live 2025

Johnny Blue Skies, auch bekannt als Sturgill Simpson, kehrt 2025 nach Europa zurück – und macht dabei auch in Deutschland Halt. Unter dem Banner seiner „Why Not?”-Tour wird der Künstler erstmals seit 2020 wieder live auf dem Kontinent zu sehen sein und präsentiert sein neues Album „Passage Du Desir“. Präsentiert von ROLLING STONE.

Die Tour startet am 1. März in London und führt den Sänger und seine Band nach einer Reihe von Konzerten in Großbritannien und Europa auch nach Deutschland.

Fans dürfen sich auf folgende Deutschland-Termine freuen:

Berlin: 5. März, Columbiahalle

Hamburg: 7. März, Mehr! Theater

München: 10. März, Zenith

Die Tour endet am 22. März in Paris, wo der 46-Jährige im Trianon auftreten wird. Der Vorverkauf beginnt am Freitag, den 27. September. Fans können sich bereits jetzt für den Presale registrieren, der am Mittwoch, den 25. September startet.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Tournee begleitet die Veröffentlichung von „Passage Du Desir“, das im Juli 2024 auf seinem eigenen „Label High Top Mountain Records“ erschien. Mit acht Songs, produziert von Johnny Blue Skies und David Ferguson, bietet das Album eine Mischung aus Americana, Rock und Country-Elementen. Aufgenommen wurde es in den Clement House Recording Studios in Nashville sowie in den Abbey Road Studios in London.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Ltd. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit im Gepäck: seine Band. Kevin Black am Bass, Robbie Crowell an den Keyboards, Laur Joamets an der Gitarre und Miles Miller am Schlagzeug. Das Quartett hat bereits auf zahlreichen US-Bühnen begeistert. Unter anderem waren sie auf Festivals wie „Outside Lands“ und dem „Austin City Limits Music Festival“ zu sehen.