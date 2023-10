Motörhead-Drummer Mikkey Dee: Keine Reunion ohne Lemmy!

Motörhead werden nicht auf Queen machen. Ein neuer Sänger, mit dem es noch einmal auf Konzertreise gehen könnte, ist ausgeschlossen. Das bekräftigte zumindest Schlagzeuger Mikkey Dee.

Im Interview mit „Chaoszine“ stellte Dee klar, dass die Band ihren verstorbenen Sänger nicht ersetzen werde, obwohl sie offen für jede Form von Tribute-Show für Lemmy Killmeister ist.

„Ich sage es noch einmal: ‚Wir werden niemals wieder zusammenkommen und Lemmy ersetzen. Das ist unmöglich“, sagte der langjährige Drummer der Band, der inzwischen für die Scorpions trommelt. Gleichzeitig betonte er, dass es dennoch nicht ausgeschlossen sei, Songs von Motörhead in irgendeiner Form aufzuführen – nur eben nicht mit einem anderen Frontmann.

Tribute-Konzerte mit Freunden, aber keine Reunion-Tour

„Ich werde nicht mitmachen, wenn jemand auf die Idee käme, Motörhead wieder zu reaktivieren und irgendein anderer Idiot Lemmys Platz einnehmen sollte“, so Dee. „Mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen.“ Unter dem Namen Mikkey Dee With Friends zelebrierte der 59-Jährige zuletzt mit einigen anderen Mitstreitern Klassiker von Motörhead. Dee gab in dem Interview zu, dass er das gerne in größerem Rahmen fortsetzen würde.

Das ist allerdings auch eine Zeitfrage. Zu dem Thema, Motörhead-Songs an der Seite von Phil „Wizzö“ Campbell zu spielen, sagte Dee dann auch: „Ich meine, Phil und ich haben großartige Musik geschrieben, aber er ist voll und ganz mit seinen Jungs beschäftigt (mit dem Soloprojekt Phil Campbell and the Bastard Sons, Anm. d. Red.). Und ich habe genug mit den Scorpions zu tun.“

Der Musiker fügte hinzu: „Wir sind viel auf Tour. Natürlich nicht gerade jetzt, aber wir sind ständig mit den Scorps unterwegs. Ich sage also nicht nein; es wird immer Möglichkeiten geben.“

Lemmy Kilmister verstarb im Dezember 2015 an den Folgen einer Prostatakrebs-Erkrankung. Er wurde 70 Jahre alt. Campbell und Dee hatten Lemmys Asche Anfang des Jahres in einer nach dem Sänger benannten Bar in Wacken beigesetzt, nachdem sie einen Teil der Asche auf dem Wacken Open Air im Schlamm verstreut hatten. Zusätzlich fand die Gruppe noch weitere kreative Möglichkeiten, um die Asche mit ihren Fans zu teilen.