Motorradunfall: Treat Williams ist tot

Der US-amerikanische Schauspieler Treat Williams ist am Montag (12. Juni) im Alter von 71 Jahren in Folge eines Motorradunfalls in Vermont gestorben. Laut Medien- und Polizeiberichten ist sein Zweirad mit einem Auto kollidiert, das ihn beim Abbiegen übersehen hatte. Williams sei daraufhin ins Krankenhaus eingeflogen worden, wo er seinen schweren Verletzungen erlag.

Barry McPherson, der langjährige Manager des Schauspielers, sagte in einem Gespräch am Montag, dass er „am Boden zerstört“ sei. „Er war der netteste Kerl. Er war so talentiert.“ McPherson verriet außerdem, dass Williams „stolz auf seine Leistungen dieses Jahr“ gewesen sei.

Seinen Durchbruch als Schauspieler hatte Williams 1979 mit seiner Rolle als „Berger“ in Miloš Formans „Hair“. Dafür wurde er für den Global Globe als bester Nachwuchsdarsteller nominiert. In den 80er- und 90er-Jahren war er in einer Vielzahl von Kinofilmen zu sehen, unter anderem in „Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back“ (1980) und Sergio Leones „Once Upon a Time in America“ (1984).

Williams trat nicht nur auf der großen Leinwand auf, auch bei vielen TV-Serien stand er vor der Kamera. In „Everwood“ (2002-2006) verkörperte er etwa den Arzt Dr. Andrew Brown, wofür ihn die „Screen Actors Guild“ für einen Preis nominierte.

Treat Williams hinterlässt seine Frau Pam Van Sant und ihre zwei gemeinsamen Kinder Gill und Ellie. Williams und Van Sant heirateten 1988.