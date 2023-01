Motown-Sänger Barrett Strong im Alter von 81 Jahren verstorben

Barrett Strong, Sänger und Schlüsselfigur in den Anfangsjahren des Musiklabels Motown, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das hat das „Motown Museum“ am 29. Januar auf mehreren sozialen Plattformen bekannt gegeben. Zu seinem Tod sind bisher keine weiteren Details veröffentlicht worden.

It is with great sadness that we share the passing of legendary @ClassicMotown singer and songwriter Barrett Strong.

The voice behind @motown’s first hit, the iconic “Money (That’s What I Want),” was born in West Point, Mississippi on February 5, 1941 and was raised in Detroit. pic.twitter.com/RvINyjJgcc

— Motown Museum (@Motown_Museum) January 30, 2023