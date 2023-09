Michael Jackson: „Moonwalk“-Hut wird versteigert

Es war einer der prägendsten Auftritte in Michael Jacksons Karriere. 1983 performte der „King of Pop“ seinen Song „Billie Jean“, anlässlich des 25. Jubiläums des US-Musiklabels Motown und präsentiert erstmals seinen legendären „Moonwalk“. Nun wird der schlichte schwarze Fedora-Hut, den der Künstler zu Beginn seiner Performance ins Publikum warf, am 3. Oktober in Paris zur Auktion freigegeben.

Der Wert des Filzhuts wird auf 60.000 bis 100.000 Euro geschätzt. Das französische Auktionshaus Drouot bezeichnet ihn als „ein Symbol für die Persönlichkeit und das Tanztalent des Künstlers“. Das Accessoire, das Jackson bei seinem Auftritt mit einem glitzernden Pailletten-Blazer und -Hemd kombinierte, ist nicht das einzige „bedeutende Element der Musikgeschichte“, das an diesem Tag unter den Hammer kommt. Ein Notizbuch von Madonna, eine seltene Gitarre des Blues-Musiker T-Bone Walker und ein Gürtel von Johnny Hallyday stehen außerdem zur Auktion.

Der Fedora-Hut avancierte über die Jahre zu Michael Jacksons Markenzeichen. Die Firma „Maddest Hatter“ aus Los Angeles designte und entwickelte mehrfach Kopfbedeckungen für den Musiker. Für seinen Live-Auftritt wünschte er sich wohl einen Hut im „Spion-Stil“, also „etwas, das ein Geheimagent tragen würde“. Im hellen Innenfutter der Maßanfertigung, steht in goldener Inschrift „Michael Jackson“ und „Motown 25“.

Michael Jacksons 1983er-Performance von „Billie Jean“: