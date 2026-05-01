Oscar-Statuette von „Mr. Nobody Against Putin“ nach TSA-Beschlagnahmung in Deutschland aufgetaucht

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Ein gut gemeinter Rat: Den Oscar lieber nicht ins Handgepäck packen.

Die Oscar-Statuette von Pavel Talankin, Co-Regisseur von „Mr. Nobody Against Putin“, ist auf seiner Rückreise nach Europa vom New Yorker JFK-Flughafen spurlos verschwunden. Talankin hatte die Auszeichnung ins Handgepäck gepackt – wurde aber von der TSA gestoppt. Danach war der Oscar weg.

Laut David Borenstein, dem Regisseur des Dokumentarfilms, der den Vorfall auf Instagram schilderte, konfiszierte die TSA die Statuette, weil sie „als Waffe eingesetzt werden könnte“. „Pavel hatte keine aufzugebende Tasche dabei, also verpackte die TSA den Oscar in einer Schachtel und schickte ihn in den Frachtraum des Flugzeugs“, schrieb Borenstein. Anschließend sei die Statuette bei der Fluggesellschaft Lufthansa verloren gegangen – sie sei „nie in Frankfurt angekommen“.

Lufthansa findet den Oscar

Inzwischen hat Lufthansa die sichere Ankunft des Oscars in der deutschen Stadt bestätigt. „Die Oscar-Statuette wurde gefunden und befindet sich sicher in unserer Obhut in Frankfurt“, teilte die Airline der BBC mit. „Wir bedauern die entstandenen Unannehmlichkeiten aufrichtig und haben uns beim Eigentümer entschuldigt. Der sorgfältige und sichere Umgang mit dem Gepäck unserer Gäste hat für uns höchste Priorität.“ Die Auszeichnung werde Talankin „so schnell wie möglich“ zurückgegeben.

In seinem ursprünglichen Post stellte Borenstein die Frage, warum Talankin die Statuette überhaupt aufgeben musste. „Ich habe recherchiert und keinen einzigen anderen Fall gefunden, in dem jemand gezwungen wurde, einen Oscar aufzugeben. Wäre Pavel genauso behandelt worden, wenn er ein bekannter Schauspieler wäre? Oder ein fließender Englischsprecher?“, schrieb er.

Eine merkwürdige Geschichte – zweifellos. Seit die beiden bei der Oscar-Verleihung im März 2026 den Preis für den besten Dokumentarfilm gewonnen haben, trägt Talankin seine Statuette stolz mit sich. Erst kürzlich war er damit in Paris zu sehen.