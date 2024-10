Was unterscheidet Bob Marley von so vielen anderen großen Songwritern? Die wissen nicht, wie es ist, wenn der Regen durchs Dach kommt. Sie würden ohne ihre Mikrowellen und Elektroherde nicht klarkommen.

Marley hatte die Armut und Ungerechtigkeit Jamaikas erlebt, und das zeigte sich in seiner rebellischen Musik. Die Menschen dort waren seine Inspiration. Sein Einfluss auf die jamaikanische Politik war so groß, dass Anschläge auf ihn verübt wurden. Marley war wie Moses. Wenn er sprach, setzten sich die Menschen in Bewegung.

„Als ich 14 war, legte ich ‚Exodus‘ auf

Bob Marley hat den Reggae praktisch im Alleingang bekannt gemacht. Als ich auf Haiti aufwuchs, wo mein Vater als Missionar und Prediger arbeitete, durften wir kaum einmal christliche Rockmusik hören und Rap schon gar nicht. Als ich 14 war, legte ich „Exodus“ auf, und mein Vater, der nicht besonders gut Englisch konnte, fragte mich: „Worum geht es in dem Lied?“ Ich sagte, es sei etwas Biblisches. In derselben Minute, in der die Musik seine Ohren erreichte – so ging es jedem, der Marley hörte – fing er an zu grooven.

Wie John Lennon vertrat er die Ansicht, dass man mit Musik und mit Worten aufrütteln und etwas für den Weltfrieden tun kann. Trotzdem lässt er sich schwer mit anderen Musikern vergleichen, weil seine Musik nur einen Teil von ihm ausmachte. Er war auch ein Botschafter der Menschlichkeit und ein Revolutionär.

Bob Marley – „Redemption Song“:

„Redemption Song“ ist ein Song, dessen Botschaft immer gelten wird. „Emancipate yourselves from mental slavery/ None but ourselves can free our minds/ Have no fear for atomic energy/ ‚Cause none of them can stop the time.“ Diese Worte werden auch im Jahr 3014 noch wahr und echt sein.

Diese Welt ist so synthetisch geworden, dass viele Menschen auf der Suche nach dem Echten sind. Und der Grund, warum so viele Leute immer noch Bob-Marley-T-Shirts tragen, liegt einfach darin, dass seine Musik eines der wenigen echten Dinge ist, die es heutzutage noch gibt.