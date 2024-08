Lauryn Hill und Fugees: Absage der US-Tour hat traurigen Grund

Ms. Lauryn Hill sagte am Dienstag (6. August) überraschend die US-Termine für ihre Co-Headliner-Tournee mit den Fugees ab. Gerade einmal drei Tage bevor die Tour zum 25-jährigen Jubiläum des Klassiker-Albums „The Misseducation of Lauryn Hill“ in Tampa, Florida, hätte starten sollen. Nun teilte die Sängerin und Rapperin ein Statement über ihren X-Account, in dem sie die Gründe für den kurzfristigen Ausfall erklärt.

Lauryn Hill gibt Medien Mitschuld

In dem X-Beitrag schildert Lauryn Hill, dass die US-Termine der Tour 2024 aufgrund von schlechten Ticketverkäufen kurzfristig gestrichen werden mussten. Laut der 49-Jährigen sei dies durch die „Sensationslust“ der Medien entstanden. Diese hätten nämlich für schlechte Publicity gesorgt, nachdem die Musikerin einige Konzerte 2023 verschieben musste: „Letztes Jahr hatte ich mit einer Verletzung zu kämpfen, die es erforderlich machte, einige meiner Gigs zu verschieben. Bedauerlicherweise hat die Vorliebe einiger Medien für Sensationsmeldungen und Clickbait-Schlagzeilen anscheinend ein Narrativ geschaffen, das den Ticketverkauf für den nordamerikanischen Teil der Tour beeinträchtigt hat“.

Diese „unglückliche Darstellung“ durch die Medien habe für ein falsches Bild der Sängerin gesorgt, so Hill: „Das Vertrauen und der Glaube, den ich in meine Absichten und mein Engagement für meine Kunst habe, scheinen durch diese unglückliche Darstellung überschattet worden zu sein“. Auch sie selbst sei von der dem Ausfall der Konzerte „enttäuscht“ und versicherte abschließend ihren nordamerikanischen Fans, dass „wenn diese unvorhergesehenen Umstände geklärt sind, wir mit voller Kraft zurückkommen werden“.

Lauryn Hill & The Fugees kommen immerhin nach Europa!

Nachdem Lauryn Hill nur ein paar Tage vor dem geplanten Tourstart mit den Fugees alle 18 Gigs in Nordamerika abgesagt hat, machten sich die Fans Sorgen, ob als nächstes auch die Termine in Europa ausfallen könnten. Diesem Bangen machte Hill nun ein Ende: In dem besagten Post versprach sie nämlich, dass ihre in Großbritannien und Europa geplanten Shows mit den Fugees „wie geplant stattfinden“, da das Publikum „nicht nur die ‚Miseducation Anniversary‘-Performance noch nicht gesehen hat, sondern auch die Fugees seit über 25 Jahren nicht mehr zusammen aufgetreten sind!“ Dementsprechend können sich auch die Fans hierzulande freuen, denn Ms. Lauryn Hill und The Fugees werden im Oktober und November ihre drei Auftritte in Deutschland spielen.

Hier alle Tourdaten für Deutschland:

16.10.2024 in Köln, Lanxess Arena

30.10.2024 in Berlin, Uber Arena

01.11.2024 in Hamburg, Barclays Arena

Lauryn Hill und Fugees verschoben mehrfach Tourneen

In den vergangenen Jahren mussten Lauryn Hill und die Fugees bereits des Öfteren ihre Konzerte absagen und verschieben. Wie die Sängerin bereits in ihrem Statement auf X andeutete, befanden sich Hill und die Fugees bereits 2023 auf Tour, als diese am 22. November 2023 plötzlich unterbrochen worden ist. Die „Queen of HipHop“ gab anschließend bekannt, dass die restlichen Shows aufgrund einer schweren Stimmbelastung auf 2024 verschoben werden müssten. Ursprünglich hätte die Wiedervereinigungstour der Fugees 2021 stattfinden sollen, allerdings wurde sie verschoben und ein Jahr später dann abgesagt.