MTV Europe Music Awards 2022: Das sind die Gewinner*innen der EMAs

Es war bereits das sechste Mal, dass MTV die Europe Music Awards in Deutschland über die Bühne gehen ließ. Diesmal diente der Düsseldorfer PSD Bank Dome als Kulisse für das musikalische Spektakel, das dieses Jahr von Rita Ora und Taika Waititi moderiert wurde. Empfehlung der Redaktion MTV EMA 2022: Badmómzjay ist zum zweiten Mal Best German Act

Als Favorit ins Rennen gingen Harry Styles mit sieben Nominierungen, gefolgt von Taylor Swift mit sechs. Swifts Erscheinen an diesem Abend darf als die große (und einzige) Überraschung des Abends gewertet werden. Leer ging sie dementsprechend natürlich nicht aus —Styles durfte indes eher enttäuscht gewesen sein.

Das sind die Gewinner*innen der MTV EMAs 2022

Best Song: Nicki Minaj — „Super Freaky Girl“

Best Video: Taylor Swift – „All Too Well: The Short Film“

Best Collaboration: David Guetta and Bebe Rexha — „I’m Good (Blue)“

Best Artist: Taylor Swift

Best New: Seventeen

Best Pop: Taylor Swift

Best Electronic: David Guetta

Best Rock: Muse

Best Alternative: Gorillaz

Best Hip-Hop: Nicki Minjaj

Best Latin: Anitta

Video For Good: Sam Smith ft. Kim Petras „Unholy“

Best Video Longform: Taylor Swift – „All Too Well: The Short Film“

Biggest Fans: BTS

Best Metaverse Performance: BLACKPINK The Virtual | PUBG

Die regionalen Awards

Best Dutch Act: Goldband

Best French Act: Amir

Best German Act: Badmómzjay

Best Hungarian Act: Carson Coma

Best Israeli Act: Noa Kirei

Best Italian Act: Pinguini Tattici Nucleari

Best Nordic Act: Sigrid (Norway)

Best Polish Act: Ralph KaminskiB

Best Portuguese Act: Bárbara Banderia

Best Spanish Act: Bad Gyal

Best Swiss Act: Loredana

Best UK & Ireland Act: Harry Styles

Best African Act: Burna Boy (Nigeria)

Best Indian Act: Armaan Malik

Best Asia Act: Tomorrow X Together (Korea)

Best Australian Act: G Flip

Best New Zealand Act: Lorde

Best Brazilian Act: Manu Gavassi

Best Canadian Act: Johnny Orlando

Best Caribbean Act: Daddy Yankee

Best Latin America North Act: Kenia Os

Best Latin America Central Act: Danny Ocean

Best Latin America Central Act: Danny Ocean

best Latin American South Act: Tini

Best US Act: Billie Eilish