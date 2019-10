„MTV European Music Awards“: Rammstein, Marteria und Casper oder AnnenMayKantereit?

In wenigen Wochen neigt sich der erste Teil der großen Europa-Tour von Rammstein ihrem Ende zu. Für alle, die keine Karten bekommen haben, könnte es bald ein Trostpflaster geben.

Während Schweden nach dem Gig von Rammstein in Stockholm noch den Geruch der Flammenwerfer in der Nase hat, erinnert sich der Rest Europas mit Wonne an die aufwendigen Auftritte der aktuellen Stadion-Tour. Es ist die bisher größte Konzertreise der Berliner Band. Nach drei weiteren Shows ist auch erst einmal Pause (im nächsten Jahr gibt es ja noch einmal allerhand Stadion-Gigs, auch in Deutschland). Doch trotz der großen Arenen haben unzählige Fans keine Chance gehabt, Rammstein in diesem Jahr zu sehen. Und auch die Karten für die kommenden Konzerte sind schon lange ausverkauft. Da stellt sich die Frage nach einer Live-DVD…