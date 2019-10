IMA-Publikumsvoting: Jetzt sind Sie gefragt – stimmen Sie für die Gewinner ab!

Auf YouTube sind die Kommentare für das Video zur neuen Single von Till Lindemann bereits deaktiviert.

Seit vergangener Woche gibt es neue Musik von Till Lindemann. Der Sänger von Rammstein, der zur Zeit die Ruhe nach der anstrengenden Tour mit seiner Band genießt, teilte auch das Video zur neuen Single „Steh auf“ und löste dabei so einige Diskussionen aus. Vor allem, weil der Text im Zusammenhang mit den Bildern unheimliche Gefühle auslösen. So heißt es in den Lyrics: „Heut ist ein schöner Tag/Am Himmel fliegen bunte Drachen/Boote schwimmen auf dem See/Wir könnten so viel machen/Wir wollen nichts versäumen/Wollen nichts verpassen/Doch du bleibst einfach liegen/Auf dem Bett, dem nassen“. Später heißt es: „Warum all die schwarzen Löcher/In…