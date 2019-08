MTV-Gala: Diese Stars gewannen die wichtigsten Preise bei den VMAs

Die diesjährigen „MTV Video Music Awards“ (27. August) boten eine bunte Show: So trat die Lizzo („Truth Hurts“) mit einem riesigen, aufblasbaren Hinterteil auf der Bühne auf, Taylor Swift erschien im Regenbogenlook und präsentierte die beiden Titel „You Need To Calm Down“ und „Lover“ ihres neuen Albums . Besonders für starke Künstlerinnen war es ein erfolgreicher Abend – Ariana Grande (26), Taylor Swift (29) und Newcomerin Billie Eilish (17) konnten sich jeweils über gleich drei Trophäen freuen.

Swift, die kürzlich zur bestbezahlten Musikerin der Welt gekürt wurde, gewann in den Kategorien „Video of the Year“, „Video for Good“ und „Best Visual Effects“. Eilish wurde zum „Best New Artist“ sowie „Push Artist of the Year“ ausgezeichnet und konnte außerdem einen Preis für „Best Editing“ des Musikvideos ihres Chart-Erfolgs „Bad Guy“ mit nach Hause nehmen.

Die 17-Jährige konnte der Veranstaltung selbst leider nicht beiwohnen, richtete ihre Danksagungen aber per Videobotschaft aus. Den Hauptpreis als Künstler/in des Jahres gewann Ariana Grande. Des Weitern konnte sie sich in der Kategorie „Song of Summer“ (für ihr Lied „Boyfriend“) sowie für „Best Art Direction“ gegen die restlichen Nominierten behaupten. Rap-Ikone Missy Elliott (48) gewann Ehrenpreis „Video Vanguard Award“ und rappte vor einer begeisterten Publikum.

Auch einige Männer durften sich freuen

Mit „Old Town Road (Remix)“ gewannen Lil Nas X (ft. Billy Ray Cyrus) in der Kategorie „Song of the Year“. Der Preis für „Best Pop“ ging an die ehemalige Disney-Teenie-Band Jonas Brothers, die dieses Jahr ihr großes Comeback feierten.

Miley Cyrus: Erster Auftritt nach Trennung

Für die Sängerin Miley Cyrus war es das erste Live-Konzert nach der Bekanntgabe ihrer Trennung von Langzeit-Freund und Kurzzeit-Ehemann Liam Hemsworth. Bei der MTV-Gala brillierte sie mit ihrem neuen Song „Slide Away“, in dem sie klar Bezug auf ihr Ehe-Aus nimmt („Vor langer Zeit lebten wir im Paradies/Als ich eines Tages aufwachte, hatte sich alles in Staub verwandelt/Baby, wir hatten uns gefunden, aber jetzt sind wir verloren. Es ist also Zeit, loszulassen“).

Sehen Sie hier den emotionalen Auftritt von Miley Cyrus bei der MTV-Gala:

