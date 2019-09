NEWS: Detlev Buck ist der kreative Kopf des IMA 2019

Neue Wege zu kennen, Konventionen in Frage zu stellen, ist seit jeher Bucks Erfolgsrezept. Nach dem Durchbruch mit Komödien wie „Karniggels“, „Wir können auch anders“ und „Männerpension“ drehte und schrieb er realistische Kriminalfilme wie „Knallhart“ und „Asphaltgorillas“ – und machte aus der biederen Hörspielserie um „Bibi und Tina“ die klügste und witzigste Kinofilmserie für Jugendliche.

„Musik spielt in meinem Leben und in meinen Filmen eine besondere Rolle. Deshalb freue ich mich wirklich sehr, den International Music Award zu unterstützen. Eine tolle Herausforderung, besonders deshalb, weil ich hier mit einigen altgewohnten Traditionen brechen will.“ Detlev Buck wird als Creative Consultant federführend für die visuelle Gestaltung des Abends zuständig sein und für eine ganz eigene Bildsprache bei der Verleihung am 22. November in der Berliner Verti Music Hall sorgen. Für Buck, einen der erfolgreichsten deutschen Filmemacher, ist dies die erste Arbeit an einer großen Live-Produktion.

ROLLNG STONE gewinnt Filmpreisträger und Erfolgsregisseur Detlev Buck für den IMA 2019

„Detlev Buck und der Rolling Stone passen perfekt zusammen“, so Chefredakteur Sebastian Zabel. „Nicht nur seine Kinofilme, sondern auch die Muskvideos, die er für ‚Die Ärzte‘ und ‚Wolfsheim‘ gedreht hat, sind Klassiker.“

