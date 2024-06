Am Sonntag (16. Juni) ließ Justin Timberlake sich noch samt seiner Söhne zum US-Vatertag feiern. Scheint, als wäre der Sänger aus dem Feiern gar nicht mehr herausgekommen, denn am Montagabend erwischte die Polizei ihn in Sag Harbor (New York) betrunken hinterm Steuer. Den Alkoholtest soll er obendrein noch verweigert haben. Statt im Haus in den Hamptons verbrachte der 43-Jährige die Nacht im örtlichen Gefängnis.

Justin Timberlake „auf eigene Verantwortung freigelassen“

Timberlake soll Medienberichten zufolge ein Stoppschild übersehen haben, woraufhin die Polizei ihn und seinen brandneuen 2025 BMW anhielt. Auf den Promille-Test soll er danach keine Lust gehabt haben. Aber: „Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass Herr Timberlake sein Fahrzeug in einem betrunkenen Zustand führte. Herr Timberlake wurde verhaftet und über Nacht bis zur Anklageerhebung am nächsten Morgen festgehalten“, heißt es in einem Statement von Sag-Harbor-Polizeichef Robert Drake, das „Deadline“ vorliegen soll. Hier geht es zum Mugshot des Superstars.

Die Spritztour bleibt trotz Promi-Status nicht ungestraft. „Herr Timberlake wurde am 18. Juni 2024 um 9.30 Uhr vor dem Sag Harbor Village Justice Court angeklagt und auf eigene Verantwortung freigelassen“, heißt es weiter im Statement.

Am 26. Juli, während Timberlake für zwei Auftritte in Krakau ist, soll er sich virtuell vor einem Gericht erklären. Was für eine Strafe ihm blüht, ist derzeit noch unklar.

Daddy ist wohl kein gutes Vorbild

Am Vatertag schwärmte er auf seinem Instagram-Kanal in einem Post noch über das Vatersein. „Meine 2 größten Geschenke. Ich lerne jeden Tag mehr über mich selbst, nur weil ihr beide mich als euren Daddy ausgewählt habt“, schrieb er zu zwei Fotos mit seinem Nachwuchs Silas (neun Jahre) und Phineas (drei Jahre) und fügte scherzend hinzu: „Also … für heute: Lasst uns ein Spiel spielen, bei dem wir alle einfach nur chillen und wir Dad die letzte Runde der US Open schauen lassen“. Die beiden Kids stammen aus der aktuellen Ehe mit Schauspielerin Jessica Biel, die er 2012 heiratete.

Ob Timberlake sich ein Tag nach dem Golf-Turnier-Finale aus Frust besoffen hat? Sein vermutlicher Favorit Rory McIlroy verlor mit 275 Schlägen um einen Schlag gegen Bryson DeChambeau. 2021 ließ Justin Timberlake sich noch von dem Zweitplatzierten eine Unterrichtsstunde im Golfen geben.

Timberlake selbst hat sich noch nicht zu seiner Verhaftung wegen Trunkenheit am Steuer geäußert.