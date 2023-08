Muse erklären Grund für Setlist-Änderung beim Malaysia-Konzert

Für ihr Konzert in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur änderte Muse ihre reguläre Setlist. Anstatt des Songs „We Are Fucking Fucked“, spielte die Band stattdessen „Resistance“. Nicht jeder konnte diese Änderung in der Setlist nachvollziehen, allen voran The-1975-Sänger Matt Healy. Nun offenbarte Muse-Drummer Dominic Howard den Grund für den kurzfristigen Song-Wechsel.

Muse wollten mit „Resistance“ ein positives Zeichen setzen

Der Auftritt von Muse fand am Samstag, den 29. Juli, in Kuala Lumpur statt, nur eine Woche nachdem The 1975 dort spielten. Die Performance der Band zog einen Skandal nach sich, da Sänger Matt Healy ein Bandmitglied auf den Mund küsste und eine längere Ansprache gegen die Anti-LGBTQ-Gesetze des Landes hielt. Die Aktion führte zum Abbruch des Festivals, Healy bereute später, überhaupt in dem südostasiatischen Land aufgetreten zu sein. Außerdem erhielt die Band ein Einreiseverbot für Malaysia.

Als an dem Wochenende darauf Muse dort spielen sollten, holte sich das britische Trio vorher Informationen ein, wie sie innerhalb der lokalen Regelungen performen dürfen. Nach gemeinsamer Absprache kamen sie zu dem Entschluss, mit „Resistance“ eine positivere Botschaft zu senden, die im Rahmen der Möglichkeiten blieb. Dazu Dom Howard auf seinem Instagram-Profil: […] Wir wählten ‚Resistance‘ anstatt ‚WAFF [We Are Fucking Fucked]‘ in Malaysia. Eine etwas eindringlichere Botschaft unter den gegebenen Umständen“. Seine Nachricht versah er mit u.a. einem Herz- und einem Pride-Flagge-Emoji.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Während „We Are Fucking Fucked“ ein eher pessimistischer Song ist, in dem es um aktuelle Krisen auf der Welt geht, hat „Resistance“ positivere Lyrics. In dem Song heißt es beispielsweise: „Love is our resistance / They’ll keep us apart, and they won’t stop breaking us down / Hold me / Our lips must always be sealed.“

Im September kehren Muse nach Europa zurück und werden ihre Tour in Großbritannien und der Republik Irland fortführen. Ihr einziges Konzert in Deutschland spielte die Band im Juni in Köln.