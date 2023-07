Matty Healy kritisiert Setlist-Änderung von Muse für Malaysia-Konzert

Foto: Medios y Media/Getty Images (left) / Kristy Sparow/Getty Images (right). All rights reserved.

Matt Bellamy of Muse (left) and Matthew Healy of The 1975 (right)

Knapp eine Woche, nachdem es in Malaysia zum Abbruch eines Konzerts von The 1975 gekommen war, änderte die englische Rockband Muse nun die Setlist für ihre Show in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur.

„Sie riefen uns, kurz nachdem der The-1975-Vorfall global bekannt wurde, an“, sagte Konzert-Organisator Adam Ashraf gegenüber dem malaysischen Nachrichtendienst „Rojak Daily“. „Nach einiger Diskussion entschieden sie sich, ein Lied aufgrund des Titels von der Setlist zu streichen. Es ist schön zu wissen, dass sie gerne unterhalten wollen und gleichzeitig die Richtlinien respektieren.“

Konkret geht es um den Song „We Are Fucking Fucked“ (erschienen 2022 auf „Will of the People“), der nun gestrichen wurde. Hinzugefügt wurde stattdessen „Resistance“ von dem Album „The Resistance“ aus dem Jahr 2009.

Matty Healy reagiert auf Muse

The-1975-Frontmann Matty Healy reagierte nun auf Instagram in zwei Story-Posts auf diese News. Sein eigenes Konzert beim Good Vibes Fest in Kuala Lumpur am 22. Juli war prompt abgebrochen worden, nachdem er sich in einer minutenlangen Rede über die konservative Regierung des Landes ausgelassen hatte. Dabei trank er auf der Bühne Alkohol und küsste zum Schluss seinen Bassisten Ross MacDonald – trotz strikter anti-LGBTQ+-Regulierungen. Daraufhin wurden auch die verbleibenden zwei Tage des Festivals abgesagt.

Healys erste Instagram-Story war ein Screenshot einer Pre-Order-Nachricht für Muses Album mit der Aussage „Join the Resistance“. Darüber schrieb er nur „Sick“. Darauf folgte ein Screenshot eines NME-Artikels, der über die Setlist-Veränderung berichtete, diesmal betitelt mit einem enttäuscht-wirkenden „oh…“.

Allerdings musste Healy ebenfalls Kritik für seine Aktion einstecken: Besonders lokale Aktivisten und Mitglieder der LGBTQ-Community kritisieren, dass er dadurch mehr Aufmerksamkeit auf sie gelenkt und sie so potenziell in Gefahr gebracht habe. The 1975 steht derweil vor einer Sammelklage von Künstlern und Verkäufern, die von der vorzeitigen Beendung des Festivals betroffen waren.