Musikbranchen-Treff „Most Wanted: Music“ ist gestartet

Die „Most Wanted: Music“-Convention 2024 ist gestartet. Vom 12. bis zum 14. November findet in der Berliner Kulturbrauerei sowie in mehreren Clubs Europas größte Musikbranchen-Konferenz statt. Im Programm: Über 130 internationale Sprecher:innen und mehr als 30 Live-Acts.

Freche Fragen auf der Bühne

Am Dienstag (12. November) startete das Programm mit der Verleihung des „Listen to Berlin: Awards“. In insgesamt acht Kategorien wird der Preis seit 2017 an Musikschaffende, Veranstalter:innen oder Journalist:innen verliehen. Gewonnen hat ihn dieses Jahr zum Beispiel der Berliner Club About Blank in der Sparte „Haltung in der Musikwirtschaft“ für seine klare Position gegen Antisemitismus. Den Künstler:innen-Preis gewann die Gospel-Rapperin und Wahlberlinerin Sorvina. Der Ehrenpreis ging an die 75-Jährige Veranstalterin Mahide Lein, die vor allem für ihre queeren Events mit über 200 Veranstaltungen im Jahr geehrt wurde.

Moderator auf der Bühne: Lebenskünstler, Schauspieler und Werbeikone Friedrich Liechtenstein. Mit ironischen Fragen brachte er die Bühnen:gästinnen ein ums andere Mal fast aus der Fasson. „Hast du Angst vor KI?“, „was haltet ihr von Utopien?“ oder „welche Rolle spielt Alge?“ waren einige dieser Fragen, die er den Akteur:innen an der eigens aufgebauten Bar bei einem Gläschen Schaumwein fragte.

Money Talks

An den noch folgenden Tagen der Convention lautet das diesjährige Motto: „Monetize!“ – es geht um’s liebe Geld. Die Vorträge und Talks sollen sich im Kern um die Möglichkeiten der fairen Wertschöpfung im Musikbusiness drehen. „,Monetize!’ ist für uns nicht nur ein Motto, sondern eine Aufforderung zu Innovation und nachhaltigem Wachstum im Sinne einer freundlicheren, faireren und ertragreicheren Musikbranche“, gab Olaf Kretschmar bekannt, Vorstandsvorsitzender der Berlin Music Commission, die die Konferenz seit 2014 organisiert.

Und was fehlt bei einer Musik-Convention noch? Na klar: der Soundtrack. Im Rahmenprogramm stehen am Mittwoch und Donnerstag in verschiedenen Berliner Clubs heimische sowie internationale Bands und Musiker:innen auf den Bühnen. Darunter die Psychedelic-Rockband Go Mahhh, die australische Singer/Songwriterin Kat Frankie sowie die Indie-Rocker:innen der Chemnitzer Band Power Plush.