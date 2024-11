Es ist eine intensive Fiebrigkeit, die das Berliner Duo Ben Hartmann und Johannes Aue in Songs und Videos pflegt. „Hose runter, Zunge raus“ heißt im verschärften Tempo-Rocksong „Ach Andi ach“. Wilde, struppige Poeten. Man könnte es auch Emo-Punk von Extremschauspielern nennen, die sich in Designeranzügen über die Bühne wälzen. Voll auf die Glocke, doch auch die leisen Töne haben sie drauf.

Die Ballade „Halt mich fest“ dreht zum Ende in einen Stadionchor. Auch „Sternenflimmern“ endet im großen Knall. Sie sind auf der Achterbahnfahrt eines Lebens, wie in „Psychose“. In „Mantel“ wird eine Story über böse Drogentypen zum Albtraum. Milliarden putzen sich die blutigen Münder ab und lachen dem Schicksal ins Gesicht.