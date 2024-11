Da ist schon ganz schön was los um den Berliner Indie-Musiker Donkey Kid. Tourneen unter anderem im UK, mediale Aufmerksamkeit – man spürt, dass hier jemand im Begriff ist, eine interessante künstlerische Persönlich­keit zu entfalten. Das Debüt löst das Versprechen der ersten EP sowie di­verser Singles mit cleveren Bedroom Electronics und einem tollen Gespür für Lo‐Fi-Sounds ein.

Aber Don­key Kid, der mit dem Album eine toxische Beziehung verarbeitet, geht es nicht bloß um Draperie, sondern genauso um schöne Melodien und in sich stim­mige, atmosphärisch dichte Songs. Toll ist etwa „My Favo­rite“, in dem auch Britpop wie von Blur steckt. Be­sonders gelungen sind das apathisch gesummte „700 Fahrenheit“ und das groß rockende „All Of This Real­ly Hap­pened“.