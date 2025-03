Musk teilt Tweet, der Hitler und den Holocaust verharmlost

Am frühen Donnerstagmorgen verteidigte Elon Musk auf seiner Social-Media-Plattform X den Nazi-Diktator Adolf Hitler . „Stalin, Mao und Hitler haben nicht Millionen von Menschen ermordet“, heißt es in dem Post eines pseudonymen Nutzers, der in einem Screenshot geteilt wurde. Der wiederum von einem rechtsextremen Account stammt, dem Musk folgt. „Ihre Beschäftigten im öffentlichen Sektor haben das getan.“

Dieses Wissen sollte selbstverständlich sein: Die Nazis verübten den Holocaust, bei dem Millionen Juden und andere getötet wurden. Auf Anweisung Hitlers und der Parteiführung. Aber für Musk ist eine ahistorische Sicht auf den Zweiten Weltkrieg, die die Art von Arbeit, gegen die er in Washington kämpft, dämonisiert, einfach zu bequem, um sie sich entgehen zu lassen. Der Präsident der American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME), der größten Gewerkschaft für Beschäftigte im öffentlichen Dienst in den USA, ließ das nicht durchgehen.

„Amerikas Beschäftigte im öffentlichen Dienst – unsere Krankenschwestern, Lehrer, Feuerwehrleute, Bibliothekare – haben sich dafür entschieden, unsere Gemeinden sicher, gesund und stark zu machen, anstatt reich zu werden“, sagte Lee Saunders von der AFSCME in einer Erklärung am Donnerstag. „Sie sind keine völkermordenden Mörder, wie der reichste Mann der Welt andeutet. Elon Musk und die Milliardäre in dieser Regierung haben keine Ahnung, was echte Menschen jeden Tag durchmachen. Deshalb ist er auch so bereitwillig dabei, die Arbeitsplätze der Menschen, Medicaid, die Sozialversicherung und Medicare mit der Kettensäge zu zerstören.“

„Manche Leute würden alles Goebbelsen!“

Nach der Gegenreaktion entfernte Musk den Beitrag schließlich am Freitag aus seinem Feed.

Einige von Musks Kritikern haben ihn als Nazi bezeichnet. Obwohl er dies bestreitet, scheint er sich seit seiner Machtübernahme nach Trumps Rückkehr ins Weiße Haus nur noch mehr in diese Richtung entwickelt zu haben.

Während er zuvor bereits verbotene weiße Nationalisten auf seiner Website wieder zugelassen und sich mit einigen ihrer rassistischen Verschwörungstheorien beschäftigt hatte, erregte er weitaus mehr Empörung mit einem erhobenen Arm zum Gruß bei einer Einweihungsveranstaltung im Januar, der nicht von einer „Sieg Heil“-Geste zu unterscheiden war. Als er mit Gegenreaktionen konfrontiert wurde, postete er eine Reihe von Wortspielen mit den Namen berüchtigter Nazis. Darunter „Manche Leute würden alles Goebbelsen!“ und „Seine Pronomen wären Er/Himmler gewesen!“

Seine späteren Dementis, er sei ein Nazi, waren nicht ganz überzeugend. In einem Interview mit dem einflussreichen Podcaster Joe Rogan protestierte Musk, man könne kein Nazi sein. Es sei denn, man „begehe Völkermord“. Oder „falle in Polen ein“. (Natürlich haben viele der heutigen selbsternannten Nazis weder das eine noch das andere getan.)

Boykottbewegung gegen Musks Autohersteller Tesla

In einem virtuellen Auftritt zur Unterstützung der rechtsextremen Partei Alternative für Deutschland (AfD), die Verbindungen zu Neonazis hat, spielte er die anhaltenden Auswirkungen des Holocaust herunter und sagte: „Kinder sollten sich nicht für die Sünden ihrer Eltern schuldig fühlen. Geschweige denn für die ihrer Urgroßeltern.“

Es sind Kommentare wie diese, die dazu beigetragen haben, eine Boykottbewegung gegen Musks Autohersteller Tesla zu schüren. Eobei einige die Elektrofahrzeuge des Unternehmens als „ Swastika “ bezeichnen. Während die Kampagne „ Tesla Takedown “ friedlich vor Tesla-Autohäusern demonstrierte, wurden einige Standorte wegen mutmaßlicher Brandstiftung oder Vandalismus ins Visier genommen. Darunter mit Sprühfarbe aufgesprühte Hakenkreuze auf Autos und Eigentum.

Musks politische Ansichten und öffentliche Kommentare sind hetzerisch, seit er sich nach der Übernahme von Twitter im Jahr 2022 in einem Ökosystem rechtsextremer Fehlinformationen bewegt. Er genießt seine Rolle als Internet-Antagonist. Aber es ist nicht klar, was er mit seinen wiederholten Nazi-Anspielungen und seinem Revisionismus erreichen will.

„Dekoration“ für Musks Fototermin

Vor etwas mehr als einem Jahr besuchte er Israel und das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau in Polen, wo die Nazis über eine Million Menschen ermordeten. Er kam, nachdem er beschuldigt worden war, antisemitische Inhalte auf seiner Plattform zuzulassen und sogar zu fördern. Gidon Lev, ein Holocaust-Überlebender, der Musk dort traf, sagte in einem späteren Interview , dass er „nicht beeindruckt war, weil [Musk] nicht den geringsten Versuch unternahm, persönliche Kontakte zu knüpfen“, und er hatte das Gefühl, als „Dekoration“ für Musks Fototermin benutzt zu werden.

Musk bemerkte seinerseits , dass die schreckliche Vergangenheit, die von Auschwitz geprägt ist, „einen viel mehr ins Herz trifft, wenn man sie mit eigenen Augen sieht“. Es war offensichtlich, dass er dies während dieser PR-Tour sagte, die als Schadensbegrenzung gedacht war. Um die Flut von Werbekunden einzudämmen, die Twitter wegen seiner Versäumnisse bei der Moderation von Inhalten und seines eigenen Extremismus verlassen. Aber anscheinend ist dieses Gefühl mit der Zeit verblasst. Falls es jemals existiert hat.

Update, 14. März, 20:11 Uhr ET: Diese Geschichte wurde aktualisiert, um zu vermerken, dass Musk den Beitrag über Stalin, Mao und Hitler später entfernt hat.