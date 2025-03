Trump beschwert sich über Transgender: „Alles ist Transgender!“

Video: Trump will goldene Trump-Statue in „Trump Gaza“ errichten

Während seiner Pressekonferenz am Mittwoch (12. März 2025) beklagte sich Donald Trump darüber, wie viel er über die Transgender-Gemeinschaft hört.

„Alles ist transgender. Jeder ist transgender. Das ist alles, was man hört. Und deshalb haben wir die Wahl in Rekordzahlen gewonnen“, sagte der Präsident.

Trump behauptete auch, dass transsexuelle Amerikaner „Frauen sehr stark schaden“.

Wenn der Präsident weniger über die Trans-Community hören möchte, könnte er seiner eigenen Partei raten, die massive Zielscheibe zu entfernen, die sie auf Trans-Personen als Sündenbock für alle möglichen konservativen politischen Missstände gerichtet haben.

Zwanghafte Fixierung auf die Auslöschung der Transidentität

Zu seinen ersten Amtshandlungen als Präsident gehörte die Verabschiedung einer Reihe von Durchführungsverordnungen und behördlichen Anweisungen. Die sollen eine geschlechtsangleichende Behandlung junger Menschen verbieten. Außerdem Transgender vom Militärdienst ausschließen. Und Transfrauen daran hindern, in Frauensportligen zu spielen.

Die zwanghafte Fixierung auf die Auslöschung der Transidentität aus der Gesellschaft ist auch zu einer treibenden Kraft für Elon Musk und die sogenannte „Department of Government Efficiency (DOGE)“-Schlächterei von Bundesbehörden geworden. Seit Wochen verbreiten sowohl Trump als auch Musk unbegründete Behauptungen , dass die Regierung Millionen von Dollar für die Finanzierung von „Transgender-Operationen an Mäusen“ ausgibt. Sie benutzen diese Lüge als Beweis für weit verbreiteten Betrug und Korruption, die ihre scheinbar willkürlichen Ausgabenkürzungen rechtfertigen.

Am selben Tag, an dem der Präsident darüber schimpfte, zu viel über Trans-Personen zu hören, veranstalteten konservative Aktivistengruppen und Gesetzgeber in Washington, D.C., den „ DeTrans Awareness Day “. Damit sollen die Angriffe der Trump-Regierung auf die Transgender-Gemeinschaft gefeiert werden.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die Geschichten von „Detransitionern“. Also Transgender-Personen, die ihre geschlechtsangleichende medizinische Versorgung abgebrochen oder versucht haben, geschlechtsangleichende Verfahren rückgängig zu machen. Die Gruppe, die einen äußerst kleinen Teil der Trans-Community repräsentiert, ist zu einem Paradebeispiel für die Anti-Trans-Botschaften der Konservativen geworden.

Kürzung der Steuergelder

Während einer Pressekonferenz mit Anti-Trans-Befürwortern äußerte der Abgeordnete Dan Creshaw (R-Texas) seine Unterstützung für die Bemühungen, die Bundesmittel für medizinische Einrichtungen, die geschlechtsangleichende medizinische Versorgung für Minderjährige anbieten, zu kürzen. „Steuergelder sollten nicht an Einrichtungen fließen, die Kindern im Namen einer Ideologie lebensverändernden Schaden zufügen“, sagte er.

Die meisten Trans-Personen, die über die finanziellen und sozialen Möglichkeiten verfügen, eine medizinische Geschlechtsumwandlung durchzuführen, beginnen den Prozess in der Regel Mitte bis Ende zwanzig. Nur ein winziger Bruchteil der Personen, bei denen eine Geschlechtsdysphorie diagnostiziert wurde, lässt sich vor dem Erwachsenenalter operieren.

Dennoch werfen die Republikaner Angehörigen der Gesundheitsberufe, die geschlechtsangleichende Behandlungen – die nicht nur auf chirurgische Eingriffe beschränkt sind – für junge Menschen anbieten, vor, sich an einem „System zu beteiligen, das Ideologie über echte Fürsorge stellt“

Republikaner sind verantwortlich

Es sind nicht die Demokraten, die Schilder mit der Aufschrift „BIOLOGICAL“ über den Damentoiletten im Kapitol anbringen. Die ihre Kolleginnen und Kollegen absichtlich falsch benennen. Oder ganztägige Symposien über die Gefahren des Übergangs veranstalten. Oder versuchen, Gesetze zu verabschieden, die die Fähigkeit der Trans-Community einschränken, ihr Leben in vollen Zügen zu leben. Es ist die Republikanische Partei, die dafür verantwortlich ist, dass Trump überall „Transgender“ sieht.

Der Präsident hat heute in seiner Pressekonferenz auch die Gründe seiner Partei für die Angriffe auf die Trans-Community anerkannt. Auch wenn die Stimmung gegen Transpersonen nicht allein für seine Wiederwahl verantwortlich ist, kommt es bei der MAGA-Basis gut an, Sündenböcke zu suchen. Und Fehlinformationen über eine verletzliche, missverstandene Gemeinschaft zu verbreiten. Es ist unwahrscheinlich, dass die Republikaner in nächster Zeit damit aufhören werden.