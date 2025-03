Bill Burr bezeichnet Elon Musk als Nazi

Der Komiker und Schauspieler Bill Burr hat Elon Musk attackiert. DerComedian bezeichnete ihn als „offensichtlich einen Nazi“. Und kritisierte Liberale für ihre mangelnde Reaktion auf den politischen Einfluss des Technologiegiganten in einer Folge von Fresh Air Monday von NPR .

„Ich versuche, normale Menschen dazu zu bringen, sich nicht mehr gegenseitig anzuschreien. Zu erkennen, dass es eine ausgewählte Gruppe von Nerds ist, die rohe Mandeln essen. Ihr dummes Training machen. Und miteinander konkurrieren, wer den größten Infinity-Pool hat. Der Rest von uns wird untergebuttert“, sagte Bill Burr. „Sie haben die ganze blöde Sache politisiert und wir fallen darauf herein.“

Burr, der sich der Episode anschloss, um für sein bevorstehendes Comedy-Special Drop Dead Years zu werben, stellte klar, dass er über den „Idioten“ Elon Musk sprach. Dann erwähnte er Musks mit gestrecktem Arm vollzogenen Gruß während Donald Trumps Kundgebung im Januar nach der Amtseinführung.

„Sieg Heil“ bei der Amtseinführung?

„Ich weigere mich einfach zu glauben, dass es ein versehentliches zweimaliges Sieg Heil war“, fügte Bill Burr hinzu. „Und er tut es bei einer Amtseinführung des Präsidenten.“

Bill Burr nahm dann die Liberalen ins Visier und sagte, sie hätten „überhaupt keine Zähne“. Vor allem nicht, seit Elon Musk Trumps sogenanntes Department of Government Efficiency ( DOGE ) leitet, das Massenentlassungen von Zehntausenden von Bundesangestellten angeordnet. Und die Schließung ganzer Regierungsbehörden veranlasst hat.

„Sie sagen nur: ‚Oh mein Gott, ist das zu glauben? Ich verlasse das Land!‘ Ich denke nur: Du verlässt das Land wegen eines Typen mit gefärbten Haaren und einem laminierten Gesicht?“ fuhr Burr fort. „Wer stellt ein schlechtes Auto her und hat eine veraltete Social-Media-Plattform? Warum geht die nicht? Warum haben wir solche Angst vor diesem Typen, der sich nicht aus einer nassen Papiertüte befreien kann?“

In einer kürzlichen Folge seines Podcasts sagte Burr, dass sein Account auf X, Musks Social-Media-Plattform, wegen unangemessener Inhalte „markiert“ worden sei. Alles, nachdem er „sich über den verdammten Twitter-Typen lustig gemacht hat, weil er nicht nur einmal, sondern zweimal Sieg Heil gesagt hat“. Er nannte Musk „ein Baby“. Und fügte hinzu: „Genau wie Hitler, ein verdammtes Baby.“

Er fuhr fort, Musk zu kritisieren. „Er kommt nicht einmal von hier, er kommt aus Südafrika. Er kommt in dieses Land und will es in eine verdammte Diktatur verwandeln. Er glaubt nicht, dass wir Demokratie verdienen. Stellen Sie sich vor, Sie tun das. Gehen in ein anderes Land. Und beschließen einfach, diese Regierungsform zu ändern, weil ich es beschlossen habe. Es macht ihm nichts aus, in einer Diktatur zu leben. Solange er auf der für ihn richtigen Seite steht.“