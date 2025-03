Un-Fired! Trump muss Bundesangestellten Jobs zurückgeben

Ein Bundesrichter hat entschieden, dass Zehntausende von Mitarbeitern, die von der Trump-Administration fristlos entlassen wurden, wieder eingestellt werden müssen. Vorausgesetzt, sie wollen überhaupt an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.

Am Donnerstag entschied der Richter am Bezirksgericht für den Northern District of California, William Alsup, dass die Bundesregierung Tausende von Mitarbeitern auf Probe in sechs Bundesbehörden illegal entlassen hat. Nur um die Arbeitsgesetze zu umgehen.

„Der Grund, warum [das Office of Personnel Management] dies auf der Grundlage von Leistung begründen wollte, war zumindest teilweise – meiner Meinung nach – ein Trick, um das Gesetz über den Abbau von Arbeitsplätzen zu umgehen“, sagte Alsup vor Gericht. Er merkte an, dass das ‚Gesetz es immer erlaubt, jemanden aufgrund seiner Leistung zu entlassen‘.

Sofort Arbeitsplätze zurück

„Es ist ein trauriger Tag, wenn unsere Regierung einen guten Mitarbeiter entlässt. Und sagt, dass dies auf der Leistung beruht. Pbwohl sie genau weiß, dass dies eine Lüge ist“, fügte er hinzu. „Es war eine Täuschung, um zu versuchen, gesetzliche Anforderungen zu umgehen.“

Alsup entschied, dass die Ministerien für Verteidigung, Energie, Inneres, Landwirtschaft, Veteranenangelegenheiten und Finanzen den entlassenen Mitarbeitern „sofort“ ihre Arbeitsplätze zurückgeben und die ordnungsgemäßen Verfahren und gesetzlichen Anforderungen befolgen müssen, wenn sie einen größeren Personalabbau durchführen wollen. Der Richter kritisierte außerdem Trumps Anwälte dafür, dass sie versuchten, die Bemühungen des Gerichts, „der Wahrheit auf den Grund zu gehen“, zu „blockieren“.

In einer in den sozialen Medien veröffentlichten Erklärung gab die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, ihren Kommentar ab. Sie bedauere, dass „ein einzelner Richter versucht, der Exekutive verfassungswidrig die Befugnis zur Einstellung und Entlassung zu entziehen“.

Trump will Richter „unter die Lupe nehmen“

„Der Präsident hat die Befugnis, die Macht der gesamten Exekutive auszuüben. Einzelne Bezirksrichter können nicht die Macht der gesamten Justiz missbrauchen, um die Agenda des Präsidenten zu vereiteln. Wenn ein Bundesbezirksrichter Exekutivbefugnisse haben möchte, kann er versuchen, selbst für das Präsidentenamt zu kandidieren. Die Trump-Administration wird sich sofort gegen diese absurde und verfassungswidrige Anordnung zur Wehr setzen“, fügte sie hinzu.

Trump und Elon Musk sind Leiter des sogenannten Department of Government Efficiency ( DOGE ), das die Entlassungen beaufsichtigt hat. Beide haben vorgeschlagen, dass die Gerichte nicht in der Lage sein sollten, die Macht des Präsidenten einzuschränken, das zu tun, was er will. Trump hat damit gedroht , Richter, die die Handlungen des DOGE blockieren, „unter die Lupe zu nehmen“. Er hat in den sozialen Medien gepostet : „Wer sein Land rettet, verstößt nicht gegen Gesetze.“