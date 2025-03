Kann Trump willkürlich Geld von jedermanns Bankkonto abheben?

Nathan Tankus veröffentlicht den Notes on the Crises -Newsletter.

In meiner letzten Kolumne im Rolling Stone vor 37 Tagen habe ich erklärt, dass die Verfassungskrise, die Elon Musk und Donald Trump dadurch ausgelöst haben, dass sie sich weigerten, die vom Kongress angeordneten Ausgaben der Exekutive zu tätigen – ein Prozess, der rechtlich als „Beschlagnahme“ bekannt ist –, eine „unvorstellbar gefährlichere“ Wendung genommen hat. Diese Wendung war der Einfall von Musks sogenanntem Department of Government Efficiency ( DOGE ) in das Bureau of Fiscal Service, einem bisher obskuren Teil des US-Finanzministeriums , das Zahlungen im Auftrag der Bundesregierung abwickelt. Der Rücktritt des ranghöchsten Beamten, Fiscal Assistant Secretary David Lebryk , der seit 1989 im Finanzministerium tätig ist, löste die Besorgnis über diesen Einfall aus.

Dieser wichtige Vermittler für vergessene Zahlungen, die Arterien des Finanzsystems unserer Regierung, lief Gefahr, dazu benutzt zu werden, vom Kongress bewilligte Gelder zu beschlagnahmen. Ohne dass man dafür Regierungsbehörden übernehmen müsste. Schlimmer noch, die Lakaien von Musk könnten bei dem Versuch, sie zu kontrollieren, versehentlich die Systeme des Bureau of Fiscal Service beschädigen oder zerstören.

Seitdem gab es einige gute, aber auch viele schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht ist, dass meine alarmierenden Berichte in meinem Newsletter „Notes on the Crises “ zusammen mit der monumentalen Berichterstattung von „Wired“ sowie der Berichterstattung von „Talking Points Memo“ offenbar Wirkung gezeigt haben. Wir alle identifizierten den 25-jährigen DOGE-Mitarbeiter und ehemaligen SpaceX-Mitarbeiter Marko Elez als denjenigen, der auf die Systeme des Bureau of Fiscal Service zugegriffen hatte. Und widersprachen an verschiedenen Punkten in dieser Woche den wechselnden Behauptungen , er habe lediglich „Nur-Lesezugriff“ auf die BFS-Systeme gehabt oder dass „Nur-Lesezugriff“ aus der Ferne akzeptabel sei.

Elez kündigte am Donnerstag nach meinem ersten Artikel in Rolling Stone mit der offiziellen Begründung, dass seine rassistischen Social-Media-Beiträge seine Position unhaltbar gemacht hätten. Am nächsten Tag wurde er wieder bei DOGE eingestellt. Und scheint sich mit anderen sensiblen Systemen zu befassen (zum Zeitpunkt des Schreibens ).

Obwohl DOGE aufgrund gerichtlicher Verfügungen und öffentlicher Gegenreaktionen von der Installation seiner Programmierer Abstand genommen hat, arbeitet es weiterhin daran, die Kontrolle über das Zahlungssystem des Finanzministeriums direkt zu nutzen, um Beschlagnahmungen durchzuführen. Tatsächlich scheint die Beschlagnahme von Zahlungen bereits kurzzeitig in Kraft gewesen zu sein , bevor ich meine Kolumne vom 3. Februar in Rolling Stone überhaupt veröffentlicht hatte.

In der Zwischenzeit enthüllten Gerichtsdokumente, die eine einstweilige Verfügung über den Zugang von DOGE zum Bureau of Fiscal Service verhandelten, auf explosive Weise, dass die Nutzung des Zahlungssystems zur Beschlagnahme von Geldern und zur Kontrolle von Behörden bereits weiter und schneller gegangen war, als ich dachte, dass es möglich wäre . Und Musks Verbündeter von DOGE, Thomas Krause, wurde zum amtierenden Fiscal Assistant Secretary ernannt. Und übernahm damit den Job von David Lebryk. Obwohl die schlimmsten Szenarien vom Tisch sind und eine gerichtliche Verfügung vorliegt, befinden wir uns nach wie vor inmitten einer aufgeladenen Verfassungskrise.

„Trump-Musk-Zahlungskrise“

Was ich jetzt und noch detaillierter in meinem gleichzeitig veröffentlichten Artikel in meinem Newsletter veröffentliche, ist, dass ein Vorfall, über den bereits vor einem Monat berichtet wurde, weitaus tiefgreifendere Auswirkungen auf das hat, was ich als „Trump-Musk-Krise der Finanzzahlungen“ bezeichne, als von der breiten Öffentlichkeit verstanden wurde. Tatsächlich können wir sie jetzt einfach die „Trump-Musk-Zahlungskrise“ nennen.

Am 11. Februar 2025 entfernte die Federal Emergency Management Agency (FEMA), eine Behörde, die dem Department of Homeland Security unterstellt ist, 80,5 Millionen Dollar vom Hauptbankkonto der Stadt New York, einem Konto bei der Citibank . Nun, das ist nicht ganz korrekt. Sie „belasteten“ das „zentrale Finanzkonto“ von New York City mit 80,5 Millionen US-Dollar, was die finanzielle Art ist, von „Abziehen“ zu sprechen. Laut öffentlichen Äußerungen von Brad Lander, dem Finanzkontrolleur von New York City , konnte dies nur durch eine Kreditlinie in Höhe von 79,5 Millionen US-Dollar gedeckt werden.

Kurz gesagt, sie schickten das Hauptbankkonto von New York City im Wesentlichen auf minus 79,5 Millionen US-Dollar, um die vom Kongress bewilligten Routinefinanzierungen für die Unterbringung von Flüchtlingen zu stornieren. Die Citibank erklärte sich freundlicherweise bereit, die Überziehungsgebühr zu erlassen.

Am 18. Februar wurde ein von der FEMA ausgestellter Brief, der von Cameron Hamilton verfasst wurde, einer Person, die in dem Brief als „leitender Beamter, der die Aufgaben des [FEMA-]Administrators wahrnimmt“ bezeichnet wird, an die Regierung von New York City geschickt. In dem Schreiben wurde erklärt, dass das Geld „zurückgefordert“ wurde. Und zwar aufgrund einer Reihe von Behauptungen über illegale Aktivitäten, die die New York Post in den Hotels, in denen die Stadt venezolanische Flüchtlinge unterbrachte, vermutet. Ich kann den Lesern nicht wirklich vermitteln, wie dieser Brief aussieht. Daher zitiere ich einfach einen wichtigen Absatz, um einen Eindruck zu vermitteln.

Waffen- und Drogenhandel sowie Sexhandel

In dem Brief werden „erhebliche Bedenken“ geäußert, dass die FEMA-Mittel an Einrichtungen gehen, die an illegalen Aktivitäten beteiligt sind oder diese erleichtern. So fließt beispielsweise ein erheblicher Teil Ihrer Zuwendungen in die Finanzierung von Unterkünften für Ausländer im Roosevelt Hotel in New York City. Medienberichten zufolge hat die brutale venezolanische Bande Tren De Aragua das Hotel übernommen. Und nutzt es als Rekrutierungszentrum und Operationsbasis für die Planung einer Vielzahl von Verbrechen.

Laut diesen Berichten umfassen diese Verbrechen Waffen- und Drogenhandel sowie Sexhandel, von denen man annehmen kann, dass sie im Hotel selbst stattfinden. Eine der für diese Aktivitäten verantwortlichen Gruppen bezeichnet sich selbst als „diablos de la 42“. Was so viel bedeutet wie „die Teufel der 42. Straße“, einer Straße in der Nähe des Roosevelt Hotels. Das DHS/FEMA hat die Verantwortung sicherzustellen, dass keine Zahlungen zur Finanzierung krimineller Aktivitäten geleistet werden.“

Diese Rechtfertigung für die Verweigerung von Mitteln, die vom Kongress bewilligt wurden, ist rechtlich äußerst zweifelhaft . Diese Rechtfertigung für die „Rückgängigmachung“ der Auszahlung bereits ausgezahlter Mittel ist weit mehr als nur rechtlich zweifelhaft . Sie wirft tiefgreifende und grundlegende Fragen über das Funktionieren unserer Gesellschaft auf. In vielerlei Hinsicht ist das wichtigste Element dieser Geschichte, dass sie eindeutig von Elon Musk angestiftet wurde.

„Luxushotels für Illegale!“

Um 5:00 Uhr morgens am Tag vor der Rückforderung der FEMA-Zahlungen durch die FEMA twitterte Elon Musk : „Das Team @DOGE hat gerade herausgefunden, dass die FEMA letzte Woche 59 Millionen Dollar an Luxushotels in New York City geschickt hat, um illegale Migranten unterzubringen. Die Überweisung dieses Geldes verstößt gegen das Gesetz und stellt eine grobe Missachtung der Anordnung des Präsidenten dar. Dieses Geld ist für die amerikanische Katastrophenhilfe bestimmt und wird stattdessen für Luxushotels für Illegale ausgegeben! Heute wird eine Rückforderung gestellt, um diese Gelder zurückzuerhalten.“

Es ist nicht schwer, eine direkte Verbindung zwischen dieser „Rückforderung“ und Elon Musk herzustellen. Ich war sehr mit anderen Berichten beschäftigt. Aber als ich mit diesen Berichten fertig war (und mich der Ziellinie bei anderen Arbeiten näherte), begann ich, die Rücknahme von vom Kongress bewilligten Mitteln direkt vom Bankkonto der Stadt New York zu untersuchen.

Ich habe so viel Zeit in diese Geschichte investiert, weil sie jedem Experten für Zahlungssysteme sofort alle möglichen Fragen aufwirft. Es geht nicht nur um die Maßnahmen der FEMA in Bezug auf die Bankkonten von New York City. Oder gar um groß angelegte Beschlagnahmungen auf der Ebene des Zahlungssystems. In dieser Geschichte geht es um die wirklich elektrisierende und erschreckende Frage. Kann die Trump-Administration mit Hilfe der Kontrolle über das Zahlungssystem willkürlich und aus beliebigen Gründen Geld von irgendjemandem einziehen? Wenn nicht, wo liegen dann die derzeitigen Grenzen für die Trump-Regierung? Und wie einfach ist es, diese Grenzen zu überschreiten ?

„National Automated Clearing House Association“

Um zu verstehen, warum dieser Fall so dramatische und verblüffende Fragen aufwirft, müssen die Leser einige Dinge über das Zahlungssystem wissen, das sie täglich nutzen, ohne darüber nachzudenken. Wenn Sie jemals eine direkte Gehaltszahlung oder etwas anderes erhalten haben, haben Sie ein System namens „Automatic Clearing House System“ oder „ACH“ genutzt. Sozialversicherungszahlungen sind ACH-Zahlungen, ebenso wie Zahlungen an medizinische Dienstleister. Wenn Sie zu den älteren Lesern gehören, werden Sie auf Ihren Schecks eine „ACH-Nummer“ finden. Es wäre wirklich einfacher, aufzuzählen, was keine ACH-Zahlungen sind, als was es sind.

Wenn Sie eine Kreditkartenzahlung vornehmen, autorisieren Sie das Kreditkartenunternehmen technisch gesehen, eine ACH-„Belastung“ auf Ihr Bankkonto zu senden. Diese Lastschrift subtrahiert das Geld. Wenn die Zahlung freigegeben wird, „gutschreibt“ das Kreditkartenunternehmen den Betrag auf Ihrem Kreditkartenkonto und senkt Ihren Kreditkartensaldo (der eine Art Schuld darstellt). Mit anderen Worten: Von Ihrer Kreditkartenschuld wird der Betrag abgezogen, der von Ihrem Bankkonto abgezogen wurde. Ihr Vermögen und Ihre Verbindlichkeiten verringern sich um den gleichen Betrag. Aabgesehen von Zinszahlungen und Gebühren natürlich.

Die Regeln für ACH werden hauptsächlich von der „National Automated Clearing House Association“ (NACHA, jetzt „Nacha“) festgelegt. Die eigentliche Zahlungsinfrastruktur wird von den 12 Federal Reserve Banks zusammen mit „The Clearing House “ betrieben, einer Clearingstelle, die ursprünglich 1853 von großen New Yorker Banken gegründet wurde.

Das Zahlungssystem „Automated Clearing House“ ist einer der Grundbausteine aller Zahlungen in unserer Gesellschaft. Fast jede Zahlung, die Sie tätigen, ist entweder eine ACH-Zahlung. Oder beruht indirekt auf korrekten und rechtzeitigen ACH-Zahlungen. Darüber hinaus ist jede Institution, auf die Sie sich direkt oder indirekt verlassen, auf korrekte und rechtzeitige ACH-Zahlungen angewiesen, um ordnungsgemäß zu funktionieren.

„Zahlungsendgültigkeit“

Wenn die Zuverlässigkeit von ACH-Zahlungen dauerhaft oder auf unbestimmte Zeit in entscheidender Weise beeinträchtigt würde, wäre Ihr Zugang zu grundlegenden sozialen Dienstleistungen und sogar zu privat hergestellten und vertriebenen Waren und Dienstleistungen grundlegend gefährdet. Um zu erklären, warum dies so ist, müssen wir einen grundlegenden, aber vernachlässigten Rechtsbereich verstehen, der als „Zahlungsendgültigkeit“ bezeichnet wird.

Die Idee der „Zahlungsendgültigkeit“ ist trügerisch einfach. Sie bezieht sich auf den Zeitpunkt, zu dem eine Transaktion durch vollständige und zufriedenstellende Zahlung abgeschlossen wird. Verträge beispielsweise sind eine Beziehung zwischen zwei Parteien. Diese Parteien haben eine Vertragsbeziehung, solange der Vertrag aussteht. Wenn ich Sie beauftrage, mir einen Schrank zu bauen, stehen wir in einem Vertragsverhältnis, bis Sie einen fertigen Schrank liefern und ich Ihre Zahlung vollständig leiste. Wenn wir uns an einer Straßenkreuzung treffen und Sie mir den Schrank liefern, ist die Transaktion abgeschlossen, sobald Sie die endgültige Zahlung erhalten haben.

Aber was ist die „endgültige Zahlung“? Viele Jahrhunderte lang war physisches Geld die vorherrschende Form der „Barzahlung“, sodass die endgültige Zahlung erfolgte, wenn das physische Geld übergeben wurde und sich sicher im Besitz des Empfängers oder „Zahlungsempfängers“ befand. Tatsächlich ist dies, wie der Rechtsprofessor Benjamin Geva von der York University in seinem Buch The Payment Order of Antiquity and the Middle Ages: A Legal History aus dem Jahr 2011 hervorhebt, eine gängige Definition von Geld in der Rechtsgeschichte. Geld ist das Objekt oder System, mit dem man eine endgültige Zahlung leisten kann.

Folglich wurden physische Objekte als „Währung“ definiert. Weil sie als endgültige Zahlung angeboten werden konnten. Die Idee der endgültigen Zahlung ist bei physischen Gegenständen, die man übergibt und die mit der Übergabe in das Eigentum des Empfängers übergehen, einfacher. Leider leben wir nicht mehr in der Welt des Bargeldes. Wir leben in der Welt der Konten.

„Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist“

In der Welt der Konten stellt sich uns eine beunruhigende Frage. Wann ist eine Zahlung wirklich endgültig? Oder wie die berühmten New Yorker Philosophen Yogi Berra und Lenny Kravitz sagen würden : „Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist.“ Wenn mein Konto theoretisch immer belastet werden kann – wenn mein Konto immer „abgebucht“ werden kann – ist eine Transaktion dann jemals wirklich endgültig?

Wenn es eine „operative“ Möglichkeit gibt, dass die Regierung oder ein anderer wichtiger Akteur im Zahlungssystem einfach Zahlungen von Konten abbuchen kann, bleibt die „Endgültigkeit“ immer mit einem Hauch von Zweifel behaftet. Unter unseren derzeitigen technologischen und administrativen Vereinbarungen ist der einzige Schutz vor dieser Möglichkeit eine Schicht von Gesetzen und Normen, die diese beunruhigende Aussicht einschränken – ja sogar ersticken. Mit anderen Worten: Wir konstruieren die Endgültigkeit von Zahlungen gesellschaftlich und rechtlich als „Wahrheit“. Doch das Gefüge dieser sozialen und rechtlichen Konstruktionen ist weitaus fragiler, als die meisten Menschen annehmen.

Das bringt mich zurück zu ACH. Angesichts der Komplexität und relativen Unbekanntheit dieses Rechtsgebiets und des immensen Umfangs an Berichterstattung und Recherche, den ich bereits für diese Geschichte leisten musste, habe ich beschlossen, ein ausführliches Rechtsgutachten über die „Nutzung des ACH-Systems durch die Bundesregierung“ in Auftrag zu geben. Die von mir beauftragte Anwältin Ashley Burke hat hervorragende Arbeit geleistet, und ich habe „Notes on the Crises Legal Memorandum No. 1“ auf meine Website hochgeladen, um es allen, die eine detaillierte rechtliche Analyse in diesem plötzlich entscheidenden Rechtsbereich benötigen, kostenlos zur Verfügung zu stellen. Ashley ist natürlich nicht für die in diesem Artikel gemachten Behauptungen verantwortlich und kann die Richtigkeit oder Zuverlässigkeit meiner Berichterstattung nicht bestätigen. Ihr Memo kann auch nicht als Rechtsberatung ausgelegt werden.

Keine eindeutige Kontrolle über die Handlungen der Trump-Administration

Weitere Einzelheiten, die mir ihr Memo bei der Zusammenfassung geholfen hat, können Sie in meinem längeren Artikel „Notes on the Crises“ nachlesen. Leider lassen sich mein längerer Artikel und Ashleys Memo in einem entmutigenden Satz zusammenfassen: Es gibt nichts im Zahlungsrecht, das eine klare oder eindeutige Kontrolle über die Handlungen der Trump-Administration vorsieht, falls diese beschließen sollte, die rechtliche Autorität der Bundesregierung über das ACH-System zu militarisieren.

Es ist schwer zu erklären, wie brisant es ist, die rechtliche Zuverlässigkeit der Zahlungsendgültigkeit zu mindern – geschweige denn zu zerstören. Mark Flood, ein Forschungsstipendiat am Center for Financial Policy der University of Maryland mit zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Finanzregulierung und -politik in der Bundesregierung , sagt mir : „Die Unsicherheit über die Zahlungsendgültigkeit hat das Potenzial, die Leistung des Finanzsystems schleichend zu verschlechtern. Wenn die Wahrscheinlichkeit, dass selbst abgewickelte Zahlungen rückgängig gemacht werden, nicht null ist, dann könnte das liquideste aller Vermögenswerte (Barguthaben) an Zuverlässigkeit und damit an Wert verlieren: 1 $ „Bargeld auf der Bank“ kann dann nicht mehr als 1 $ wert angesehen werden.“

In ähnlicher Weise sagt mir ein ehemaliger Anwalt der Federal Reserve: „Unser Währungssystem beruht auf einem starken Konzept der Zahlungsendgültigkeit. Ausnahmen müssen wirklich außergewöhnlichen Fällen vorbehalten bleiben.“

Übersetzer für die Panik

„Nach meinem Verständnis der Fakten in diesem Fall“, fährt der Anwalt fort und bezieht sich dabei auf die Stornierung routinemäßiger FEMA-Zahlungen, die den Bewilligungen des Kongresses entsprachen, ‚handelt es sich hierbei nicht um eine außergewöhnliche Situation. Die Stornierung von Abschlusszahlungen sollte in einem stabilen Finanzsystem niemals zum normalen Geschäftsverlauf gehören.‘ Die Trump-Administration, die das Konto von New York City ohne Vorankündigung aus Gründen der Präsidentschaftsprioritäten und nicht aufgrund tatsächlicher fehlerhafter oder doppelter Zahlungen belastet, IST natürlich außergewöhnlich.

Diese Zitate mögen für viele Laien subtil klingen. Ich kann Ihnen sagen, dass diese Zitate bei Zahlungsexperten – verdammt, als Zahlungsexperte – unsere Augen vor Schreck weit aufreißen lassen. Ein Teil dessen, was ich in den letzten sechs Wochen mit meiner Berichterstattung zu erreichen versucht habe, ist, als Übersetzer für die Panik zu dienen, die viele Experten wirklich empfinden, sich aber nicht frei fühlen, sie offen auszudrücken.

Wenn also das bankbasierte Zahlungssystem oder das Zahlungsrecht keine Beschränkungen vorsehen, gibt es dann andere? Auf den ersten Blick könnte es so aussehen. Verwaltungsbehörden können nicht einfach beschließen, Konten zu belasten. Sie müssen Zahlungsrückbuchungen oder separate Lastschriftvorgänge an einer zentralen Stelle zertifizieren lassen.

Bureau of the Fiscal Service

Die Leser von „Notes on the Crises“ oder meines vorherigen Rolling Stone -Artikels fürchten bereits, was ihrer Meinung nach als Nächstes kommen wird. Die Stelle, die Lastschriftvorgänge zertifiziert, ist … das Bureau of the Fiscal Service. Mit Thomas Krause von DOGE als Fiscal Assistant Secretary ist es gelinde gesagt unwahrscheinlich, dass das Bureau of the Fiscal Service solche Anfragen von Behörden blockieren wird. (Wenn Sie ein aktueller oder ehemaliger Mitarbeiter des Bureau of the Fiscal Service sind und mit der Situation vertraut sind, nehmen Sie bitte Kontakt auf .)

Ein aktueller Mitarbeiter des Bureau of the Fiscal Service antwortet, wenn er über die Umstände in diesem Fall informiert wird, dass „die Person, die [beim BFS] die Entscheidung trifft, [ACH-Zahlungen] rückgängig zu machen, sich wahrscheinlich nur dem König [Trump] beugt“.

Ein ehemaliger BFS-Mitarbeiter sagt mir: „Die Umstände, die Sie aus der FEMA-New York-Situation beschreiben, klingen höchst ungewöhnlich. Die Endgültigkeit von Zahlungen ist, außer unter außergewöhnlichen und klar definierten Umständen, für ein funktionierendes und glaubwürdiges Zahlungssystem von entscheidender Bedeutung. Sobald eine Zahlung abgeschlossen ist, müssten die Behörden normalerweise auf Rechtsmittel außerhalb des Auszahlungsprozesses zurückgreifen, um die Rückforderung unzulässiger Zahlungen zu erwirken.“

Dieser letzte Satz ist ein entscheidender Punkt. Der Einwand hier richtet sich nicht gegen die Nutzung eines Rechtsmechanismus zur Rückforderung einer „unzulässigen“ Zahlung. Er richtet sich gegen die Nutzung des „Zahlungsmechanismus“ als Allzweckinstrument im Gegensatz zu den herkömmlichen Rechtswegen.

Angst vor einer größeren Konfrontation mit der Trump-Regierung

Aus meiner Sicht scheint es nicht so, als würde die Regierung von New York City dieses Problem mit der gebotenen Ernsthaftigkeit verfolgen. Gründe dafür könnten die Angst vor einer größeren Konfrontation mit der Trump-Regierung oder die konkrete Befürchtung sein, dass die Trump-Regierung die Korruptionsvorwürfe der Biden-Ära gegen Bürgermeister Eric Adams wiederaufleben lassen könnte, die Trumps Justizministerium einen Sturm der Entrüstung auslösten, als es versuchte, die Anklage fallen zu lassen , aber mit der Möglichkeit, sie erneut zu erheben. Paul Clement, ein Rechtsexperte und ehemaliger Generalstaatsanwalt unter George W. Bush, hat dem Bundesbezirksrichter Dale E. Ho in Adams‘ Fall geraten, die Anklage dauerhaft abzuweisen, damit sie nicht wie ein „Damoklesschwert“ über Bürgermeister Adams schwebt.

Unter diesen Umständen ist es daher sehr wichtig, dass der New Yorker Rechnungsprüfer Brad Lander ein unabhängig gewählter Beamter ist, der sich für die Interessen der Stadt sowie allgemein für die Interessen der amerikanischen Bevölkerung einsetzen kann, und zwar unabhängig von Bürgermeister Eric Adams. Brad Lander hat im letzten Monat öffentliche Erklärungen abgegeben, in denen er offen erklärt, dass sein Eintreten für die Rückforderung von Geldern die Regierung von New York City dazu gezwungen hat, ihre Entscheidungen in dieser Angelegenheit zu „revidieren“, und dazu geführt hat, dass die Stadt Klage gegen Trumps „Geldraub“ eingereicht hat.

Chloe Chik, Sprecherin des New York City Comptroller, sagt: „Obwohl wir uns aufgrund des laufenden Rechtsstreits nicht zu den Einzelheiten äußern können, hat das Büro des Comptroller als Finanzvorstand der Stadt die buchhalterische Aufsicht über die Geschäftsbücher der Stadt, einschließlich der Aktivitäten der Bankkonten der Stadt. Aufgrund unserer Rolle bei der Überwachung der Kassenbestände der Stadt konnte das Büro des Comptroller die Überziehung im Zusammenhang mit der Rückforderung in Höhe von 80,5 Millionen US-Dollar aufdecken.“

Klage der Stadt New York

Das Rechnungsprüfungsamt und sein Rechtsbeistand sind an der Klage der Stadt New York beteiligt, haben aber nicht das letzte Wort. Der innerstaatliche Konflikt um diesen Fall in New York City beunruhigt mich, weil ich befürchte, dass die grundlegendsten rechtlichen Fragen in diesem Fall in der Klage der Stadt in dieser Angelegenheit möglicherweise nicht geklärt oder gar ernsthaft verhandelt werden. In meinem Newsletter finden Sie weitere Einzelheiten zum Standpunkt der Regierung von New York City in dieser Angelegenheit.

Einer der Gründe, warum es so schwierig war, über diese Geschichte zu berichten, und warum es so lange gedauert hat, ist, dass es äußerst schwierig war, Quellen zu finden, die bereit waren, zitiert oder auch nur vage charakterisiert zu werden. Meine Artikel vom 3. Februar im Rolling Stone und in meinem Newsletter haben große Besorgnis ausgelöst, aber eher wegen der politischen Implikationen als wegen der persönlichen Sicherheit der Menschen. Ehemalige und aktuelle Mitarbeiter des Bureau of the Fiscal Service waren bereit, viele anonyme Zitate zu geben, die ich in dieser Woche veröffentlicht habe. Der Kreis der Menschen, die diese Zahlungsprobleme wirklich verstehen, ist kleiner, prominenter, risikoscheuer und weitaus besser informiert.

Quellcode“ für alle anderen Teile des Rechts

Das Zahlungsrecht ist eine Art „Quellcode“ für alle anderen Teile des Rechts. Wie wir in der Flut von Rechtsstreitigkeiten in den ersten 51 Tagen der zweiten Trump-Regierung gesehen haben, haben die Handlungen der Trump-Regierung gegen eine Vielzahl von Gesetzen verstoßen und eine gigantische Verfassungskrise über die Beschlagnahme der Haushaltsbefugnisse des Kongresses durch den Präsidenten ausgelöst. Diese Krise ist jedoch nach wie vor ungelöst, da gerichtliche Verfügungen weitaus langsamer sind als eine schnelle und imperiale Präsidentschaft . Gerichte können nichts rückgängig machen, was bereits geschehen ist. Einstweilige Verfügungen sind in Ordnung, um Dinge zu stoppen, aber es ist weitaus schlimmer, Dinge zu stoppen, bevor sie geschehen. Die Nutzung des zwischenstaatlichen Zahlungssystems des Finanzministeriums zur Beschlagnahme führt zu einer äußerst gefährlichen Krise und eröffnet die Möglichkeit, das Zahlungssystem zur Unterordnung der Justiz zu nutzen.

Die Möglichkeiten, die ich in diesem Artikel dargelegt habe, sind irgendwie noch gefährlicher als die Nutzung des Zahlungssystems zur Beschlagnahme von durch den Kongress bewilligten Ausgaben. Als ich diesen Artikel am Mittwochnachmittag fertigstellte, kam die Nachricht, dass die Citibank – in einem anderen Fall – eine Gerichtsakte eingereicht hatte, die Beweise dafür lieferte, dass das FBI die Sperrung von Bankkonten im Zusammenhang mit einem Zuschussprogramm der Environmental Protection Administration gefordert hatte, darunter auch ein Bankkonto der Regierung des Staates New York.

Im Gewässer jenseits des Ausmaßes von Verfassungskrisen

Die Muster in meinen früheren Berichten, meinen aktuellen Berichten, den Berichten anderer und dieser brandaktuellen Situation zwischen FBI, EPA und Citibank deuten darauf hin, dass die Trump-Administration die Lage sondiert, um eine weitaus größere Kontrolle über die gesamte Zahlungsinfrastruktur der Vereinigten Staaten zu erlangen – eine Kontrolle, die groß genug ist, um die Feinde von Donald Trump und Elon Musk mit einer Geschwindigkeit ihrem Willen zu unterwerfen, die weitaus schneller ist, als Gerichte sie jemals eindämmen könnten .

Wir begeben uns in Gewässer jenseits des Ausmaßes von Verfassungskrisen, und fast jeder Experte in diesem seichten Pool fühlt sich aus verschiedenen Gründen schlecht gerüstet, um öffentlich darüber zu sprechen. Ich kann mir keine gefährlicheren Umstände vorstellen.