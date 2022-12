Mutter von Cher: Sängerin und Schauspielerin Georgia Holt ist tot

Die Mutter von Cher, Georgia Holt, verstarb am Wochenende. Cher teilte am 11. Dezember auf Twitter „Mama ist weg“ mit einem traurigen Emoji.

Darunter drücken Fans in den Kommentaren ihre Anteilnahme aus. In einem späteren Post bedankte sich die 76-Jährige dafür und fügte hinzu: „Ich habe die Stimme und die Träume meiner Mutter genommen und sie wahr werden lassen. Sie konnte sie selbst nicht erreichen, also habe ich es für sie getan und machte sie glücklich.“

Mom Would Be So Trilled That Ppl From All Over🌎Are Talking About Her With❤️& Admiration. Truth Is…I TOOK MOMS VOICE & HER DREAM & MADE THEM REAL.She Couldn’t Manifest Them, So I Did It 4 Her,& Made Her Happy. My SISTER GEE WAS THE BRILLIANT ONE.

I WAS UGLY 🦆THAT TURNED 2 🦢 — Cher (@cher) December 12, 2022

Am Dienstag, den 13. Dezember, twitterte die Sängerin außerdem, dass ihre Mutter krank war und unter schmerzen litt. Sie sei auf dem Weg zum Krankenhaus verstorben.

Holt wurde 1926 in Kennest, Arkansas, geboren. Von Chers leiblichem Vater ließ sie sich nach einem Jahr scheiden. Ihr vierter Ehemann adoptierte Cher und ihre Schwester, Georganne LaPiere.

Ihren Lebensunterhalt verdiente sich Holt als Musikerin, Schauspielerin und Model. Sie trat unter anderem in der amerikanischen TV-Sendung „I Love Lucy“ auf. Als Sängerin nahm sie in den 1980er Jahren ein Album auf, das erst 2013 veröffentlicht wurde. Mutter und Tochter traten oft gemeinsam in verschiedenen Talkshows auf, unter anderem um das Album und den Dokumentarfilm „Dear Vom, Love Cher“ zu bewerben.