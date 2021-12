My Chemical Romance kommen im Juni 2022 nach Deutschland

Nachdem die US-amerikanische Alternative-Rock- und Emoband My Chemical Romance 2019 ihre offizielle Reunion verkündete, können sich Fans hierzulande nun sogar auf zwei Live-Shows im Sommer 2022 in Deutschland freuen. Fast in Originalbesetzung (bis auf den neuen Schlagzeuger Jarrod Alexander) werden My Chemical Romance am 6. Juni in München und am 12. Juni 2022 in Berlin auftreten.

Mehr als elf Jahre ist es inzwischen her, als die Band aus New Jersey um Sänger Gerard Way in Deutschland auftrat. Nachdem My Chemical Romance am 22. März 2013 dann auch noch ihre offizielle Trennung bekannt gaben, war klar, dass die Musiker so schnell nicht mehr gemeinsam auf der Bühne zu sehen sein werden. Entsprechend groß war die Begeisterung, als die Band im Dezember 2019 ihre erste Reunion-Show in Los Angeles gab. Inoffiziell trafen sich die Bandmitglieder sogar seit 2016 wieder – für die Verkündung ihre Rückkehr nahmen sie sich dann aber noch drei weitere Jahre Zeit.

20 JAHRE MY CHEMICAL ROMANCE

My Chemical Romance wurde 2001 gegründet. Die volle Besetzung fand allerdings erst 2002 zusammen zur Veröffentlichung ihrer ersten LP „I Brought You My Bullets, Your Brought Me Your Love“. Der Durchbruch gelang ihnen damit aber noch nicht. Dieser erfolgte erst mit dem darauffolgenden Album „Three Cheers For Sweet Revenge“ im Jahr 2004. Es folgten fünf Platin-, drei Gold-Auszeichnungen und mehr als 3,5 Millionen verkaufte Einheiten der LP. Ihr bis dato letztes und viertes Album „Danger Days: The True Lives Of The Fabulous Killjoys“ erschien 2010. Sänger Gerard Way zeichnet auch Comics, auf einer Reihe von ihm basiert die Netflix-Serie „The Umbrella Academy“.

DEUTSCHLAND-TERMINE VON MY CHEMICAL ROMANCE

Montag, den 06. Juni 2022 (München, Olympiahalle)

Sonntag, den 12. Juni 2022 (Berlin, Velodrom)

