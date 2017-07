Nach Anschlagsdrohung auf Konzert von Ariana Grande: 22-Jähriger festgenommen

Die Polizei hat einen 22-jährigen Kolumbianer festgenommen, der damit gedroht haben soll, einen Anschlag auf ein Konzert von Ariana Grande in Costa Rica zu verüben. Das berichtet AP.

Vor weniger als zwei Monaten hatte ein Selbstmord-Attentäter bei einem Konzert der Sängerin in Manchester 22 Menschen mit in den Tod gerissen. Wie die Agentur meldet, solle der Auftritt Grandes in Alajuela, Costa Rica, aber wie geplant stattfinden.

Drohung auf Arabisch

Die Behörden in Costa Rica gaben bekannt, dass der Verdächtige seine Anschlagsdrohung online veröffentlicht habe. Die Drohung sei auf Arabisch verfasst gewesen.

Ariana Grande hat sich zum Vorfall noch nicht geäußert.

One Love Manchester – das Benefiz-Konzert: