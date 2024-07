Anscheinend nur eine kurze Sendepause: Der NDR will die Podcast-Reihe „Rammstein – Row Zero“ nach Über­arbeitung der musikalischen Passagen „schnellst­möglich wieder verfügbar machen“. Das teilte der Sender „epd Medien“ mit. Der Norddeutsche Rundfunk sagte, dass „der investigative Inhalt des Podcasts wichtiger als ein jahre­langer Rechts­streit über urheber­rechtliche Fragen“.

Der Offline-Schaltung sei ein urheberrechtlicher Unterlassungsanspruch der Band voran gegangen. „Die Mitglieder der Band Rammstein haben gegenüber dem NDR urheberrechtliche Unterlassungsansprüche wegen der Nutzung von Ausschnitten von Rammstein-Songs im Rahmen der Podcast-Reihe ‚Rammstein – Row Zero‘ geltend gemacht“, teilte der NDR dem Evangelischen Pressedienst am Mittwoch in Hamburg mit. Die Podcast-Reihe mit Start am 15. Mai ist seit dem 20. Juni nicht mehr abrufbar.

„Der Podcast ist vorsorglich offline, um die ordnungsgemäße Nutzung der darin verwendeten Musik zu klären. Wir arbeiten bereits an den urheberrechtlichen Fragen in Bezug auf die Musik im Podcast und sind sicher, den Podcast hier bald wieder bereitzustellen“, schrieb der Norddeutsche Rundfunk auf der Website zum Podcast am 20. Juni.

In „Rammstein – Row Zero“ sollen die Hintergründe zu der Missbrauchsvorwürfe gegen Till Lindemann beleuchtet werden. Es sollen Fragen geklärt werden – hat Linde­mann Grenzen über­schritten, wo beginnt Macht­miss­brauch?

Vier Folgen sind bereits online gewesen – darin sprechen Frauen über Erfahrungen, die sie mit dem Sänger und der Band gemacht haben wollen. Dabei soll auch die „Funktionsweise“ des „Row Zero“-Systems erklärt werden: Wurden Frauen bei Rammstein-Konzerten für Backstage-Treffen rekrutiert?

Till Lindemann hat seit Aufkommen der Vorwürfe Ende Mai 2023 jegliches Fehlverhalten bestritten. Jeder Kontakt sei einvernehmlich gewesen. Straf­rechtliche Ermittlungen gegen den Musiker wurden im ver­gangenen August einge­stellt.