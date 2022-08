Nach Tod von Olivia-Newton John: John Travolta erinnert sich an seine Sandy

Die Schauspielerin, Sängerin und Aktivistin Olivia Newton-John ist im Alter von 73 Jahren am 8. August in Südkalifornien verstorben. Nun reagiert Hollywood auf den Tod der „Grease“-Göttin. Ihr Co-Star und guter Freund John Travolta meldete sich auf Instagram zuerst zu Wort.

„Meine liebe Olivia, du hast unserer aller Leben so viel schöner gemacht“, schrieb der Schauspieler in seinem Social-Media-Post. Ihr Einfluss sei „unglaublich“ gewesen. „Ich liebe dich so sehr. Wir werden uns am Ende der Reise sehen und dann wieder vereint sein. Ich bin dein, seit dem Moment, als ich dich das erste Mal gesehen habe. Dein Danny, Dein John!“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von John Travolta (@johntravolta)

Nachdem Travolta seine Erinnerung an Newton-John online gestellt hatte, begannen andere Hollywood-Stars sich ebenfalls zu melden. Marlee Matin, die als erste gehörlose Schauspielerin den Oscar gewann, schrieb wie bestürzt sie war, vom Tod des „Grease“-Stars zu hören.

I am SO saddened at the news of the passing of Olivia Newton John. I remember being so star struck when I met her at my first Hollywood gathering for Paramount. She was the sweetest and brightest light and I loved getting to know her on „It’s My Party.“ RIP dear, sweet Olivia. pic.twitter.com/4FFgolVQNk — Marlee Matlin (@MarleeMatlin) August 8, 2022

„Guardians Of The Galaxy“-Regisseur James Gunn nannte Olivia Newton-John seine „erste Liebe“ als junger Bub. „Möge Sie in Friede ruhen“, schrieb er.

Really sad to hear about the passing of Olivia Newton-John. My first real crush as a kid. I loved Grease & her music & I coincidentally also bought & lived in for a while the wonderful home she built in Malibu. May she Rest In Peace. ❤️ https://t.co/gP10SJWqFZ — James Gunn (@JamesGunn) August 8, 2022

„Wir haben, viel zu früh, eine großartige, ikonische Künstlerin im Alter von 73 Jahren verloren“, kommentierte George Takei. „Ich bin mir sicher, dass sie nun beim großen Xanadu ist“, scherzte er und spielte damit auf Newton-Johns Kult-Film „Xanadu“ an.

We have lost a great, iconic artist in Olivia Newton John, gone too soon from us at age 73. I trust she is now in the great Xanadu beyond. Know that we are forever hopelessly devoted to you, Olivia. Rest in song and mirth. — George Takei (@GeorgeTakei) August 8, 2022

