SOUND: Das Musical Grease wird zur HBO-Serie

Game of Thrones, The Sopranos, True Detective. Oder wie wäre es mit Silicon Valley, Chernobyl und Six Feet Under? Die Liste der HBO-Erfolgsserien ist vor allem eines: lang! Wird eine neue Produktion des US-amerikanischen Senders „Home Box Office“ (die ausgeschriebene Variante von HBO) angekündigt, stapeln sich zumeist mediale Ankündigungen im Mailpostfach des geneigten Serienfans.

Besonders sind an den HBO-Serien oft die recht skurrilen Ideen, die bei manch anderem Sender wohl gar keine Chance auf eine Geburt gehabt hätten. Und nun soll der nächste Kracher kommen. Mit einer Geschichte, die inzwischen seit fünfzig Jahren, insbesondere Abseits von Bildschirmen, Fans auf der ganzen Welt findet – dem Musical Grease.

Das Musical Grease ist eine Legende des Broadway

Grease, eine Geschichte rund um die Highschool Turteltauben Danny und Sandy, spielt in den Fünfzigern und wurde 1971 das erste Mal aufgeführt. Seitdem läuft die Show im Prinzip ohne Unterbrechung rund um den Globus. Auch heute wird das Stück noch in London gespielt – es gilt als eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten. Noch etwas bekannter wurde Grease schließlich 1978, als der gleichnamige Film erschien. Die Hauptrollen spielten damals John Travolta und Olivia Newton-John – beide machte der Film zu Weltstars.

Über die Jahre gab es zahlreiche TV-Events und Neuinszenierungen rund um das Musical, der Film erhielt sogar eine offizielle Fortsetzung mit „Grease 2“. Diese war zwar ein ziemlich unbeliebter Flop, brachte aber immerhin Michelle Pfeiffer ihre erste Hauptrolle. Bei einer solch gründlichen Aufarbeitung und regelmäßigen Wiederverwertung: Gibt es da inhaltlich überhaupt noch Raum für eine ganze Serie?

Das erwartet uns in der Grease-Serie von HBO

„Grease: Rydell High“ soll der filmisch-musikalische Ausflug in die 50er heißen – und trägt damit den Namen der Schule, die Danny, Sandy und ihre Gangs besuchten. Schöne Überraschung: Das Spin-Off soll in der gleichen Zeit spielen. Ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren ist also im Prinzip vorprogrammiert.

Hauptbestandteil und wichtigstes Element eines Musicals ist natürlich die Musik. Und auch hier wollen sich die Serienmacher stark am original Musical Grease orientieren. So soll der Soundtrack nicht nur aus Klassikern der 50er Jahre bestehen, sondern auch eigens für die Story geschriebene, stilistisch passende Stücke beinhalten. „Die Highschool und das Leben in einer amerikanischen Kleinstadt – in Form eines großen Rock ’n’ Roll Musicals. Es ist Grease 2.0 aber mit dem selben Geist, der selben Energie und der selben Spannung, die diese alten ikonischen Songs verströmen“, fasst Sarah Aubrey von HBO das Projekt in einem Statement zusammen.

Release von „Grease: Rydell High“

Sarah Aubrey ist Head of Content des neuen HBO Streaming-Dienstes „HBO-Max“, das die Grease Serie in Auftrag gegeben hat. Der Streaming-Dienst soll bereits in wenigen Monaten an den Start gehen. Dass „Grease: Rydell High“ dann allerdings schon fertig produziert und sendefähig ist, das wurde noch nicht bestätigt. Auch über den Cast herrscht noch striktes Schweigen.

Was allerdings bereits feststeht: Neben der großen Grease-Serie wird es auch noch einen weiteren Grease-Film geben. Der soll dann mit extra hellem Bühnenscheinwerfer die Vorgeschichte der Story restlos ausleuchten.

