Nackte Taylor-Swift-Wachsfigur: US-Magazin sorgt für Empörungswelle

Eigentlich wollte ein Musikmagazin Taylor Swift mit einem Video auf Instagram nur eine Ehre erweisen. Denn die Sängerin wurde zum zweitgrößten Popstar des 21. Jahrhunderts ernannt. Doch die Sache ging nach hinten los: Die Entertainment-Marke benutzte einen Clip, in dem Swift nackt erscheint. Nur, dass es sich dabei nicht wirklich um Swift handelt, sondern um eine ihr ähnliche Wachsfigur.

So kam es zum Vorfall

Schon seit einigen Monaten führt „Billboard“ eine Liste mit „den größten Popstars des 21. Jahrhunderts“. Woche für Woche verkündete die Seite somit weitere Ranglisten-Plätze einzelner Künstler:innen und näherte sich Schritt für Schritt den ersten drei Plätzen an. Am 28. November hieß es dann auf einem Instagram-Posting ihres Kanals: „@taylorswift steht auf Platz 2 der Billboard-Liste der größten Popstars des 21. Jahrhunderts.“ Dazu ein Video über die Pop-Künstlerin. Hier habe sich dann die Aufnahme von Swift als Wachsfigur reingeschlichen, laut „TMZ“.

Jedoch geht die Idee der Nachbildung auf Kanye Wests Kappe. Der Rapper hat im Jahr 2016 ein Musikvideo zu seinem Song „Famous“ erstellt. Dafür verwendete er lauter nackte Wachsfiguren von Prominenten, die dort in seinem Bett liegen. „Billboard“ hat den Clip mittlerweile aus dem Video entfernt.

Eigentlich stammt die Aufnahme aus diesem Kanye-Video (18+).

„Es tut uns sehr leid“

Doch das Musikmagazin musste sich dafür entschuldigen. Direkt unter dem Posting zu Swifts Ehren heißt es nun: „HINWEIS: Es tut uns sehr leid für Taylor Swift und alle unsere Leser und Zuschauer, dass wir in einem Video, in dem wir Swifts Erfolge feiern, einen Clip eingefügt haben, in dem sie falsch dargestellt wurde. Wir haben den Clip aus unserem Video entfernt und bedauern aufrichtig den Schaden, den wir durch diesen Fehler verursacht haben.“

Die Swifties sind sauer

Die Kommentare unter dem Beitrag lassen vermuten, dass „Billboard“ scheinbar mit einer Entschuldigung gezögert hat. Denn die Fans forderten zuvor schon dazu auf: „Entschuldigt euch öffentlich bei Taylor Swift.“ Und: „Keine Entschuldigung? Ihr tut also so, als ob nichts passiert wäre?“

Ebenso erscheint die Fangemeinde teilweise darüber enttäuscht zu sein, dass es nicht Swift war, die auf den ersten Platz „der größten Popstars des 21. Jahrhunderts“ landete. So heißt es in einem Instagram-Kommentar außerdem: „Eure Liste ist ein Witz. Taylor hätte auf Platz 1 stehen müssen. Sie hat in euren Charts die Dinge, die mit Erfolg zu tun haben, neu definiert und ist trotzdem nicht auf Platz 1 gelandet.“ Wer den Rang der Liste erobert hat, wurde bisher noch nicht veröffentlicht. Hinter der „Fortnight“-Sängerin liegen Rihanna und Drake.