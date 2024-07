Natalie Portman nennt Cameo in Cartoon Karriere-Highlight

Natalie Portman gehört zu den größten Fans der Zeichentrickreihe „Bluey“ (im Stream auf Disney+). Für die Schauspielerin war es nicht nur eine Ehre, einen Gastauftritt in der Serie hinzulegen – Portman bezeichnet die Sprechrolle gar als einen der „wichtigsten Arbeiten“ in ihrer Karriere.

Zu sehen oder vielmehr zu hören ist die 43-Jährige in einer Folge der 3. Staffel („Der Wal“) als die Erzählerin einer Naturdokumentation. In einem Interview mit „Today“ ging die Oscar-Gewinnerin nun auf diese besondere Aufgabe ein.

„Es ist eine sehr wichtige Sendung für meine Familie und ich fühlte mich sehr, sehr geehrt, dass ich dabei sein durfte“, so Portman. Sie bezeichnete „Bluey“ als „wunderbare Serie“, die für sie „die reinste Freude“ sei.

Natalie Portman hat nur wenige Zeilen in „Bluey“

Portman, die schon als 12-Jährige mit „Léon – Der Profi“ zum Star wurde und 2011 für „Black Swan“ den Academy Award für als beste Schauspielerin in einer Hauptrolle erhielt, hat in der Folge übrigens nur ein paar Zeilen zu sagen. In der Sequenz sieht man eine Wal-Dokumentation im Hintergrund, während Bluey, Bingo und ihr erschöpfter Vater auf dem Boden liegend „Wal“ spielen. Portmans Rolle wird in den Credits einfach als „Whale Doco Narrator“ aufgeführt.

„Wale legen extrem lange Strecken in warmen Gewässern zurück, um ihre Jungen zu bekommen“, sagt sie in dem Ausschnitt. „Sie bleiben den ganzen Weg zurück in die kälteren Gewässer bei ihren Kindern. Es gibt nichts, was eine Walmama nicht für ihre Kinder tun würde.“

Offenbar erwärmte der „Bluey“-Gastauftritt vor allem das Mutterherz der Schauspielerin. die zuletzt in Todd Haynes elegantem Drama über Altersunterschiede in Hollywood – „May December“ – eine Glanzleistung hinlegte.