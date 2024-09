Noise And Flowers: Das enthält „Neil Young Archives III“

Die dritte Box zur Werkschau von Neil Young bietet auf siebzehn CDs und fünf Blu-rays neben schon bekannten Alben wie „Hitchhiker“, „Songs For Judy“ und „Summer Songs“ fünfzehn unveröffentlichte Songs sowie die erwarteten Konzertmitschnitte der Jahre 1976 bis 1987. Neil Young allein, mit Crazy Horse, den Shocking Pinks, den International Harvesters, der Trans-Band und seiner Spaßkapelle The Ducks.

Aber mehr noch lüftet das Konvolut ein paar gut gehütete Geheimnisse. Die Höhepunkte im Überblick. Es beginnt im März 1976 mit den Mitschnitten von zwei Konzerten in Tokio und London. Auf dem 2023 erschienenen Album „Odeon Budokan“ erschienen bereits Ausschnitte. Die CD „Snapshot In Time“ dokumentiert eine Probe für „American Stars ’N Bars“ (1977) im Haus von Linda Ronstadt. Neben Young und Ronstadt ist Nicolette Larson dabei. Die Sängerinnen hören Young zu und summen ein bisschen mit, Kaffeetassen klappern.

„Oceanside/Countryside“ (1977) enthält die ersten Sessions für „Comes A Time“, das beste reguläre Album der Jahre 1976 bis 1987. Aber nur fünf Lieder sind identisch. Brüchiger ist die Musik dort und unmittelbarer – man spürt sie etwas mehr als die finalen Albumversionen. Unter dem Titel „Johnny’s Island“ veröffentlicht Neil Young hier endlich das Album „Island In The Sun“, das Gefen 1982 ablehnte. Auf Hawaii spielten Young und seine Band (mit Nils Lofgren) einen pazifisch aromatisierten Yacht-Rock mit blitzblanken Harmoniegesängen und Anklängen an die Beach Boys. Fünf unveröfentlichte Songs.

„Neil Young Archives III“ mit elf Filmen

Zudem bietet die Deluxe-Version fünf Blurays mit elf Filmen. Zum Beispiel zu sehen gibt es die Budokan-Hammersmith-Konzerte 1976 inklusive zusätzlicher Szenen: Crazy Horse backstage, Young bei Inkognito-Straßenmusik in Berlin. Wundervolle Mitschnitte aus dem Boarding House, San Francisco 1978. Das bereits veröffentlichte Abschlusskonzert der „Trans“-Tour in Berlin 1982. Der lange unvollendete, mit Rotoskopie-Technik animierte Kurzfilm „Trans“ von Micah Nelson. Die Bilder zum bekannten WNEW-FM-Broadcast eines Konzerts der „In A Rusted Out Garage“-Tour, mit der Young und Crazy Horse 1986 zum einfachen Garagenrock zurückkehren wollten. Auf der Bühne: mannsgroße Kakerlaken aus Metall. Der skurrile Film „Human Highway“ (1982) von Bernard Shakey (aka Neil Young) – eine Komödie über den nuklearen Weltuntergang (mit Dennis Hopper).

Auch in der Box ist der berüchtigte „Muddy Track“-Film: Young und sein Team filmen auf der Europa-Tour 1986/87 alles, was schiefläuft. In Mailand werfen Demonstranten mit Steinen, es gibt Verletzte. Crazy Horse streiten und schreien rum, Shows werden wegen schlechter Vorverkäufe abgesagt. Die chaotisch geschnittenen Bilder wackeln, immer regnet es, die Musik ist brutal, manchmal fast Noise-Avantgarde.

