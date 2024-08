Neil Young äußert sich zu Tour-Abbruch

Kürzlich enttäuschte die Absage einiger Konzerte der geplanten Neil-Young-Tour die Fans. Nun kommentierte der Musiker die geplatzten Auftritte.

Endlich ein Statement

Ende Juni mussten Neil Young & Crazy Horse einen Rückschlag bekannt geben. Weil einige Musiker Ende Mai erkrankt waren, sei „eine große unvorhergesehene Pause“ unausweichlich, hieß es über die Webseite der Neil Young Archives. Bislang hatte es keine persönliche Aussage des Musikers dazu gegeben, doch nun ging er in einem Videocall mit Fans darauf ein.

„Ich habe auf meinen Körper gehört“

„Mir ging es gut und wir kamen gut voran. Alle haben die Shows geliebt“, erinnerte sich Neil Young. „Aber dann wachte ich eines Morgens im Bus auf und sagte: ‚Ich kann das nicht mehr machen. Ich muss aufhören.‘ Es war, als würde mir schlecht werden beim Gedanke, auf die Bühne zu gehen.“ Der 78-jährige Musiker fuhr fort: „Mein Körper hat mir gesagt: ‚Du musst aufhören.‘ Also habe ich auf meinen Körper gehört. Dann geht es auf einmal um alle rechtlichen Sachen: ‚Du hast dies, du hast das, die Leute haben Tickets gekauft und dies und das getan.‘ Ich verstehe das. Was für mich zählt, ist die Kunst des Spielens und der Musik. Das ist es, was zählt und was die Leute lieben. Das ist es, was sie sehen wollen. Aber wenn das nicht da ist, kann ich da nicht hingehen. Mein Körper hat mir gesagt, dass ich das nicht weitermachen soll.“

Nicht alle bei Crazy Horse sind wieder genesen

Neil Young gab außerdem ein Update bezüglich seines Gesundheitsstatus und auch des Rests seiner Band Crazy Horse. „Ich fange an, mich zu fühlen, als könnte ich weitermachen, und das ist ein großartiges Gefühl. Allerdings geht es nicht allen bei Crazy Horse so – ein paar von uns waren betroffen und es geht uns nicht allen wieder gut. Crazy Horse werden wieder kommen, wenn Gott es will. Und wir werden wieder spielen.“

Noch haben Neil Young & Crazy Horse keine weiteren Auftritte angekündigt. Der Band-Kopf plauderte jedoch aus, dass die Musiker in kleineren Räumlichkeiten auftreten würden, in denen sie bereits zuvor zu Gast waren. „So kann ich ein bisschen was Akustisches machen und dann die Band dazuholen“, sagte Neil Young. „Vermutlich wird das an der Ostküste passieren und sich dann in Richtung Michigan und Ohio bewegen und dann noch ein paar andere Orte. Es werden keine Marathons sein. Das werden keine zweistündigen Rock’n’Roll-Shows wie damals.“ Der Videocall ist in Foren noch abrufbar.

So sagte Neil Young damals die Tour ab

Ausgefallen waren insgesamt zehn Konzerte in den USA und Kanada. Die Absage klang damals wie folgt: „Die ‚Love Earth‘-Tour war bisher eine großartige Erfahrung für uns. Großartige Publika und Musik. Wir hatten so viel Spaß! Als einige von uns nach dem Auftritt im Pine Knob in Detroit krank wurden, mussten wir aufhören. Wir sind noch immer nicht vollständig genesen, daher muss die Tour leider eine große unvorhergesehene Pause einlegen.“ Weiter hieß es: „Wir werden einige der verpassten Termine nachholen, wenn wir wieder bereit sind, zu rocken. Wir wissen, dass viele von euch Reisepläne hatten und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Vielen Dank für euer Verständnis und eure Geduld. Gesundheit ist die Nummer 1. Wir wollen bleiben und mehr Shows und mehr Alben für euch machen … und für uns.“

Der nächste angekündigte Auftritt von Neil Young ist im Rahmen der Farm-Aid-Veranstaltung in Saratoga Springs am 21. September.