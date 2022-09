Neil Young & Crazy Horse kündigen neues Album „World Record“ an

Am 18. November erscheint ein neues gemeinsames Album von Neil Young & Crazy Horse. „World Record“ umfasst zehn Tracks, die von Rick Rubin und Young produziert und im Shangri-La-Studio in Malibu aufgenommen wurden. Der erste Vorbote „Love Earth“ ist bereits erschienen.

„World Record“ wird sowohl digital als auch auf Vinyl, CD, Kassette und im The Greedy Hand Store des Neil Young Archives (NYA), aber auch im Musikfachhandel erhältlich sein. Das Label beschreibt die Sammlung als „vorsichtig optimistische Meditation über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unseres gemeinsamen Planeten“. Geprägt ist das Werk von Folk, Rock und einer „klassischen Crazy Horse-Gitarren-Odyssee“. Alle Tracks wurden live aufgenommen und auf Analogband abgemischt. „Echte Magie ist von Dauer, und wir glauben, dass wir sie haben“, so Young.

Hört hier den ersten Vorboten „Love Earth“:

„World Record“ – Trackliste:

1. Love Earth

2. Overhead

3. I Walk With You (earth ringtone)

4. This Old Planet (changing days)

5. The World (is in trouble now)

6. Break The Chain

7. The Long Day Before

8. Walkin’ On The Road (to the future)

9. The Wonder Won’t Wait

10. Chevrolet

11. This Old Planet reprise