Neil Young stichelt gegen Becks „Old Man“-Cover in NFL-Werbung

Beck hat am Montag (26. September) ein Cover des Neil-Young-Klassikers „Old Man“ veröffentlicht. Nur einer ist offensichtlich nicht begeistert: Neil Young selbst. Der vermutliche Grund: Der Coversong tauchte auch in einem Werbespot der Football-Liga NFL auf.

In dem Werbespot spielt Beck den Song auf einer Westerngitarre, dazu werden Bilder der Football-Stars Tom Brady und Patrick Mahomes eingeblendet. Young äußerte sich zwar nicht direkt zu dem Cover, postete aber ein Foto auf Instagram, auf dem er eine Flasche mit den Aufdruck „Sponsored by Nobody“ ins Bild hält.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Neil Young Archives (@neilyoungarchives)

Die Aufnahme ist ein Standbild aus dem Musikvideo zu Youngs Song „This Note‘s For You“ aus 1988. „Ain’t singin’ for Pepsi, ain’t singin’ for Coke/ I don’t sing for nobody/ Makes me look like a joke“, verkündete er damals im Songtext. Und auch das Video machte sich über die Verwendung von Pop- und Rocksongs in Werbespots lustig.

Das war nicht nur eine Pose. Young weigerte sich tatsächlich immer, seine Musik für Werbung zur Verfügung zu stellen. Was hat sich also geändert? 2021 hat Young die Hälfte seines Songkatalogs an die IP-Management-Firma Hipgnosis Songs Fund verkauft. Damals versicherte Firmengründer Merck Mercuriadis, dass Hipgnosis die Songs im Sinne Neils verwalten würde. Aber es ist möglich, dass die Firma, zumindest was Coverversionen anderer Musiker angeht, weniger Berührungsängste zu Sponsoring hat.

Hier kann man sich Becks „Old Man“-Cover anhören – ganz ohne Football-Werbung: