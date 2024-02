Neil Young und Crazy Horse kündigen gemeinsames Album und Tour an

Neil Young und Crazy Horse stehen bald wieder zusammen auf der Bühne. Der Musiker und die Folk-Rock-Band haben ihre erste Tour in zehn Jahren angekündigt. Auch eine neue Platte kommt demnächst.

Neil Young und Crazy Horse kommen nicht nach Europa

Im April starten die gemeinsamen Konzerte der „Love Earth“-Tour. Los geht es in San Diego, danach machen Neil Young und Crazy Horse unter anderem Halt in Arizona, Georgia, New York und Toronto. Ihren Schluss findet die Tour Ende Mai nach sechzehn Konzerten in Chicago. Termine außerhalb der USA sind nicht angekündigt.

Zuletzt waren Young und Crazy Horse 2014 zusammen unterwegs. 2018 gab es außerdem einzelne Gigs in Kalifornien, 2019 in Kanada. Folgende Tour-Pläne mussten aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Wer ein Ticket zur jetzt angekündigten Tour erwirbt, kann ohne Zusatzkosten auch das neue Album als CD dazu bekommen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Neue alte Songs

Das neue Album „FU##N’ UP“ erscheint passend zur Tournee am 20. April, dem Record Store Day. Es enthält Neuaufnahmen von Songs aus der 50-jährigen Bandgeschichte. Young kommentierte: „Wir haben das für die Horse-Liebhaber gemacht. Ich kann es nicht aufhalten – das Pferd rennt. Was für ein Ritt das war. Ich wollte die Atmosphäre nicht trüben und bin froh, dass wir es teilen können.“

Das letzte Album von Neil Young And Crazy Horse, „World Record“, erschien 2022. Im Folgejahr kam außerdem „All Roads Lead Home“ unter den Namen der Musiker, Molina, Talbot, Lofgren & Young.