Neil Young spielt „After the Gold Rush“ bei erstem Auftritt 2026

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Neil Young hatte Anfang des Jahres sämtliche Konzerttermine für 2026 abgesagt und sich ansonsten weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – doch am 22. Mai tauchte er überraschend mit einem Akustik-Set beim Benefizkonzert zum 90. Geburtstag von David Suzuki auf, das im Queen Elizabeth Theatre in Vancouver stattfand. Young spielte „After the Gold Rush“ und „Heart of Gold“ – sein erster Live-Auftritt jeglicher Art seit der Painted-Turtle-Benefizshow am 25. Oktober 2025.

David Suzuki ist ein renommierter kanadischer Umweltaktivist, ehemaliger Moderator der CBC-Sendung „The Nature of Things“, Autor von 55 Büchern und emeritierter Professor an der University of British Columbia. Auch Bruce Cockburn, Tara Cullis, Jane Fonda, Al Gore, Rick Hansen, Chantal Kreviazuk, Janelle Lapointe, Sarah McLachlan und Danny Michel nahmen an dem Geburtstagskonzert teil, das Gelder für die David Suzuki Foundation sammelte.

Neil Young und David Suzuki: Langjährige Verbundenheit

Young setzt sich seit Langem für Suzukis Arbeit ein. Am 9. November 2014 trat er auf dessen Blue-Dot-Tour in Vancouver auf – gemeinsam mit den Barenaked Ladies, Margaret Atwood und Wanting Qu. Sein Set an jenem Abend umfasste „Human Highway“, „Pocahontas“ und „Who’s Gonna Stand Up?“

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Im Februar hatte Young eine geplante Europatournee mit den Chrome Hearts und Gaststar Elvis Costello abgesagt. „Ich habe beschlossen, eine Pause einzulegen, und werde Europa diesmal nicht bereisen“, schrieb er. „Danke an alle, die Tickets gekauft haben. Es tut mir leid, euch zu enttäuschen, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ich liebe es, LIVE zu spielen und mit euch und den Chrome Hearts zusammen zu sein. LOVE Neil, bleibt gesund.“

Zuletzt schloss er die Arbeiten an einem neuen Album ab: „Second Song“, aufgenommen mit den Chrome Hearts in Rick Rubins Shangri-La-Studios in Malibu, Kalifornien. Im April schrieb Young, das Album enthalte drei unveröffentlichte Songs aus seinem Archiv, die er 1963 geschrieben habe. Anfang dieses Monats korrigierte er sich jedoch: Es seien nur zwei Archiv-Tracks, und die stammten aus dem Jahr 1964.

Farm Aid und neues Live-Album

Youngs Konzertkalender ist weiterhin leer, doch das jährliche Farm-Aid-Benefizkonzert steht am 26. September an. Lineup und Veranstaltungsort sind noch nicht bekannt, aber Young hat fast jede Ausgabe seit der Gründung 1985 mitgemacht – lediglich 2021 und 2022 blieb er wegen der Covid-Ansteckungsgefahr bei Live-Events zu Hause.

Am 29. Mai veröffentlichen Young und die Chrome Hearts das Live-Album „As Time Explodes“. Es dokumentiert ihre Welttournee 2025 und enthält unter anderem „Vampire Blues“, „Like a Hurricane“, „Ohio“, „Cortez The Killer“ und viele weitere Klassiker.