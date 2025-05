Neil Young: Die 10 besten Songs nach den 1970er-Jahren

Nur wenige würden bestreiten, dass Neil Young in den 1970er Jahren den Höhepunkt seiner Karriere in Bezug auf Kritikerlob und kommerzielle Erfolge erreicht hat. Das bedeutet jedoch nicht, dass seine Arbeit seither enttäuschend war. Er hat in den letzten 45 Jahren eine unermüdliche Arbeitsmoral bewahrt. Und ist mutig von Genre zu Genre gesprungen. Ohne Rücksicht auf das zu nehmen, was auf dem Markt als sichere Wette erscheint.

10. „Ordinary People“

Als Neil Young 2007 „Ordinary People“ als erste Single seines Albums Chrome Dreams II veröffentlichte, erschien dies den Leuten wahrscheinlich etwas seltsam. Schließlich klang er in dem 18-minütigen Lied etwa 20 Jahre jünger und sang über den längst pensionierten Chrysler-CEO Lee Iacocca.

Hardcore-Fans wussten, dass das Lied von der Bluenotes-Tour 1988 stammte. „Ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dieses Lied“, sagte Young. „Es passt gut zu den neuen Liedern, die ich in den letzten Monaten geschrieben habe.“ Das epische, von Bläsern dominierte Lied war ein großartiger Auftakt für Chrome Dreams II. Die Fortsetzung eines Albums, das er 1977 ad acta gelegt hatte. Obwohl es weder klanglich noch anderweitig wirklich etwas damit zu tun hat.

Die Welt von Neil Young ist manchmal verwirrend. Aber drehen Sie „Ordinary People“ laut auf. Und bewundern Sie den Mann dafür, dass er 2007 eine fast 20-minütige Single veröffentlicht hat, die er zwei Jahrzehnte zuvor in den Papierkorb geworfen hatte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

9. „From Hank to Hendrix“

Neil Young erreichte seinen kommerziellen Zenit mit „Harvest“ aus dem Jahr 1972. Die meisten Künstler in dieser Position hätten den Rest ihrer Karriere damit verbracht, das Erfolgsrezept zu kopieren, das so gut funktioniert hat. Aber Young brauchte 20 Jahre, um sich schließlich geschlagen zu geben und die Band Harvest für eine weitere Runde wieder zusammenzubringen.

Er machte keine halben Sachen und holte sogar James Taylor und Linda Ronstadt zurück, die wieder als Backgroundsängerinnen auftreten. Einer der Höhepunkte war „From Hank to Hendrix“, in dem es um ein altes Ehepaar geht, das „auf dem besten Weg zu einer großen Scheidung nach kalifornischer Art“ ist. Es diente in den letzten zwei Jahrzehnten bei vielen Young-Konzerten als Eröffnungslied, sogar 2014, als sich die prophetischen Texte in seinem Privatleben bewahrheiteten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

8. „Philadelphia“

„Philadelphia“ ist einer der größten Schnulzen des Kinos der 1990er Jahre. Keine Szene ist bewegender als das Ende, wenn sich die Familie des AIDS-Überlebenden Andrew Beckett versammelt, um sich Heimvideos aus seiner Kindheit anzusehen. Neil Youngs trauriges „Philadelphia“ spielt im Hintergrund und verleiht dem Moment noch mehr Trauer. Der Song wurde für einen Oscar nominiert, konnte aber nicht mit Bruce Springsteens ‚Streets of Philadelphia‘ mithalten. Er sang es bei der Zeremonie, bei der auch seine Frau Pegi zum ersten Mal als Backgroundsängerin auftrat.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

7. „Change Your Mind“

Neil Young nahm den Großteil von „Sleeping With Angels“ vor Kurt Cobains Tod auf. Aber da es nur vier Monate später erschien und der Nirvana-Sänger „Hey Hey, My My“ in seinem Abschiedsbrief zitierte, wurde es weithin als Reaktion auf die Tragödie angesehen. Das über 14-minütige „Change Your Mind“ entstand vor Cobains Tod. Aber viele hörten darin Youngs flehenden Appell an den Sänger, seine Meinung zu ändern und sein eigenes Leben zu verschonen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

6. „Crime in the City“

Nicht lange nachdem Neil Young 1987 seinen schmutzigen Rechtsstreit mit David Geffen beigelegt hatte, schien etwas in ihm aufzublühen. Es sprudelten wieder erstaunliche neue Melodien aus ihm heraus. Der Zeitpunkt könnte zufällig gewesen sein. Aber es war klar, dass er wenig Interesse daran hatte, Geffen erstklassiges Material zu liefern, wenn er sich vom Label nicht respektiert fühlte. Eine der großartigen neuen Melodien entstand im August 1988, als Young mit den Bluenotes auf Tournee war. Das Lied hieß zuerst „Sixty to Zero“ und dann „Crime in the City“ und ist ein wütender Aufschrei über Menschen, die in einer wilden Stadt langsam den Verstand verlieren. Seit der Greendale-Tour 2003 hat er es kein einziges Mal mehr gespielt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

5. „Fuckin‘ Up“

Der Erfolg von This Note’s for You und Freedom in Folge gab Neil Young viel Schwung, als er Crazy Hose zurück ins Studio holte, um mit der Arbeit an Ragged Glory zu beginnen. Die ersten beiden Titel des Albums stammen aus den 1970er Jahren. Aber dann springt die LP mit „Fuckin‘ Up“ direkt in die Gegenwart. In der großen Tradition von „Welfare Mothers“ ist es ein wilder Song, der eine einzige, subversive Phrase immer wieder wiederholt. Er wurde zu einem Live-Favoriten. Pearl Jam machte ihn in den 1990er Jahren zu ihrem eigenen. Als die beiden Bands 1995 gemeinsam auf Tour gingen, war der Song immer ein Highlight ihres Programms.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

4. „Unknown Legend“

Kurz nachdem sich Neil Young von der Schauspielerin Carrie Snodgress getrennt hatte, verliebte er sich in eine Kellnerin namens Pegi in einem Diner in der Nähe seiner Ranch. Sie heirateten im August 1978. Und 14 Jahre später machte er ihre Liebesgeschichte zum Titelsong von Harvest Moon. „Sie arbeitete in einem Dine“„, sang er. „Ich habe noch nie eine Frau schöner aussehen sehen/Ich habe immer bestellt, nur um zuzusehen, wie sie über den Boden schwebte.‘ Die Fans befürchteten, dass er das Lied nach der Scheidung nie wieder spielen würde. So ähnlich wie Bob Dylan mit „Sara“. Aber es war ein regelmäßiger Höhepunkt der Tour 2015 mit Promise of the Real.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

3. „I’m the Ocean“

Pearl Jam waren 1995 eine der größten Bands der Welt, als sie sich mit Neil Young, einem ihrer größten Einflüsse, zusammentaten, um Mirror Ball aufzunehmen. Eddie Vedders Beteiligung war äußerst gering. Und das Label von Pearl Jam erlaubte nicht, dass ihr Name auf dem Cover erscheint.

Aber es handelte sich um ein Gemeinschaftsprojekt. In typischer Young-Manier wurde es innerhalb weniger Tage zusammengeschustert und ist eine Art gemischte Tüte. Der klare Höhepunkt ist „I’m the Ocean“. Ein siebenminütiges Epos, in dem Young über sein rasantes Leben nachdenkt. „Ich bin nicht anwesend, ich bin eine Droge, die dich träumen lässt“, singt er. „Ich bin ein Aerostar, ich bin ein Cutlass Supreme/Auf der falschen Spur, versuche, gegen den Strom zu schwimmen.“ Er hat es seit 1997 nicht mehr gespielt, als er mit Crazy Horse auf der HORDE-Tour war.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

2. „Harvest Moon“

„Ich versuche nicht, dorthin zurückzugehen, wo ich war, als ich Harvest gemacht habe“, sagte Neil Young, als Harvest Moon herauskam. „Die Idee ist, über dasselbe Thema zu singen. Aber mit 20 Jahren mehr Erfahrung. Ich bin stärker als damals.“ Er war auch glücklich verheiratet, und das Album ist vollgepackt mit Liedern über seine Hingabe zu Pegi. Der Titelsong war kein großer Hit. Aber er ist zu einem seiner beliebtesten Stücke aus allen Epochen geworden, und er hat ihn mindestens 275 Mal aufgeführt. Er hat auch ein süßes Video dazu gedreht, in dem er mit Pegi in einer Bar tanzt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

1. „Rockin‘ in the Free World“

Neil Young war im Februar 1989 mit The Restless auf Tour – zu der auch der Crazy-Horse-Gitarrist Frank „Poncho“ Sampedro gehörte –, als die Nachricht kam, dass ein geplanter Auftritt in Russland abgesagt worden war. „Neil sagte: ‚Verdammt, ich wollte wirklich gerne hingehen‘“, erzählte Sampedro 2013 dem Magazin Rolling Stone . „Ich sagte: ‚Ich auch. Ich schätze, wir müssen in der freien Welt weiter rocken“.

Der Satz blieb Young im Kopf. Er entwickelte ihn schnell zu einem ganzen Song weiter, der auf alles Bezug nimmt, von Jesse Jacksons Präsidentschaftskampagne 1988 („Keep Hope Alive„) bis hin zu George H.W. Bushs RNC-Rede („wir haben tausend Lichtpunkte“) und der Crack-Epidemie, die Amerikas Innenstädte heimsuchte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sie stellten es am nächsten Tag bei einer Show in Seattle erstmals auf der Bühne vor. Es wurde zu einem der wichtigsten Titel auf dem Album „Freedom“ von 1989. Es wurde live mit fast jeder Band gespielt, mit der Young in den letzten 25 Jahren auf Tour war. Aber die beste Version stammt möglicherweise von Saturday Night Live, begleitet von Steve Jordan, Charlie Drayton und Poncho.