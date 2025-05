Neil Young nimmt Tesla in seiner neuen Single „Let’s Roll Again“ direkt ins Visier

Sechs Tage nach der Vorabpräsentation des Songs bei der halbjährlichen Benefizshow „Light Up The Blues“ hat Neil Young „Let’s Roll Again“ aus seinem kommenden Album Talkin‘ To the Trees, das am 13. Juni erscheint, offiziell veröffentlicht. Es klingt vielleicht wie eine Fortsetzung seines Songs „Let’s Roll“ vom 11. September 2002. Ist aber eigentlich ein Appell an die Autohersteller, verantwortungsbewusst zu handeln. Und mehr Elektrofahrzeuge zu bauen.

Kein Support für Tesla – Young kritisiert Musk und fordert echte Verantwortung

„Komm schon, Ford, komm schon, GM“, singt Neil Young. „Komm schon, Chrysler, lass uns wieder loslegen/Baut etwas Nützliches, das die Menschen brauchen/Baut uns eine sichere Zukunft/Baut uns etwas, das unsere Kinder nicht umbringt.“

Das bedeutet jedoch nicht, dass er möchte, dass die Leute Elon Musk unterstützen und Teslas kaufen. „Wenn du ein Faschist bist, dann kauf dir einen Tesla“, singt er. „Wenn es elektrisch ist, ist es egal.“ Vor zwei Jahrzehnten entwickelte Young sein eigenes Elektroauto, Lincvolt. Die Geschichte ist auf seinem 2009 erschienenen Album „Fork in the Road“ dokumentiert.

Neues Album Talkin’ To the Trees – erste Studioarbeit mit Chrome Hearts

Talkin‘ To The Trees ist Youngs erstes Album mit seiner neuen Band Chrome Hearts, zu der der Gitarrist Micah Nelson, der Organist Spooner Oldham, der Bassist Corey McCormick und der Schlagzeuger Anthony Logerfo gehören. Die Band besteht im Wesentlichen aus Promise of the Real ohne Lukas Nelson, ergänzt durch Oldham. Im Januar veröffentlichte Young den Album-Track „Big Change“ aus Talkin‘ To The Trees.

Neil Young gründete die Chrome Hearts im vergangenen Jahr, nachdem er aus nicht näher genannten gesundheitlichen Gründen im Sommer 2017 eine Tournee mit Crazy Horse abbrechen musste. Ihr erstes Konzert in diesem Jahr gaben sie am 26. April bei Light Up The Blues. Neben der Live-Premiere von „Let’s Roll Again“ spielten sie auch zum ersten Mal seit 1988 wieder „Ordinary People“.

Aufnahme in Malibu – Produzent Lou Adler und Tonmeister John Hanlon an Bord

Sie nahmen „Talkin‘ To The Trees“ Ende letzten Jahres in den Shangri-La-Studios in Malibu, Kalifornien, mit dem Produzenten Lou Adler auf. Youngs langjähriger Mitarbeiter John Hanlon fungierte als Toningenieur. „Meiner bescheidenen Meinung nach entwickelt sich dies zu einem völlig einzigartigen und gefühlvollen, introspektiven Album“, schrieb Hanlon Anfang des Jahres im Neil Young Archives, „das die gesamte Bandbreite von wunderschönen akustischen Pastelltönen bis hin zu lautem, respektlosem Rock ‚n‘ Roll im Stil eines Jackson-Pollack-Gemäldes abdeckt.“

Neil Young und die Chrome Hearts starten ihre Welttournee am 18. Juni in Dalhalla, Rättvik, Schweden. Die US-Tournee beginnt am 8. August in Charlotte, North Carolina, und endet am 15. September in Los Angeles. Zwischendurch sind sie in Berlin, präsentiert von ROLLING STONE.