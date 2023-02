Neil Young und Crazy Horse kündigen „All Roads Lead Home“ an – ersten Song hier hören

Foto: Joey Martinez. All rights reserved.

Neil Young und Crazy Horse haben ein neues Album angekündigt. „All Roads Lead Home“ erscheint am 31. März. Dafür haben Nils Lofgren, Ralph Molina und Billy Talbot getrennt voneinander je drei Songs mit verschiedenen Musiker*innen aufgenommen. Den zehnten Song hat Young interpretiert – eine Live-Version von „Song of the Season“, der ursprünglich auf „Barns“ erschien.

Empfehlung der Redaktion Neil Young tritt mit David Crosbys Sohn und Stephen Stills auf

Einen ersten Vorgeschmack auf die Platte gibt es mit der Single „You Will Never Know“. Lofgren hat sie geschrieben und eingesungen.

Die Gruppe veröffentlichte im vergangenen Jahr gleich zwei Alben. 2022 erschienen „World Record“ und „Toast“, wobei letzteres bereits 2001 aufgenommen und dann auf Eis gelegt wurde.

Die Tracklist: