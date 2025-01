Sheila E.: „’We Are the World‘-Produzenten haben mich benutzt, um Prince zu bekommen“

Die Sitzungen begannen in der Nacht des 28. Januar 1985 in den A&M Studios in Hollywood, Kalifornien, und endeten erst weit nach Sonnenaufgang am Morgen des 29. Januar. Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar, dass es so etwas wie „We Are the World“ nie wieder geben würde. „The Greatest Night in Pop“, eine neue Dokumentation auf Netflix, lässt alles noch einmal lebendig werden: die Co-Autoren Michael Jackson und Lionel Richie, Stevie Wonder, Tina Turner, Ray Charles, Bob Dylan, Bruce Springsteen und eine unwahrscheinlich lange Liste anderer Superstars, die alle in einem Raum zusammengepfercht waren, um den überladensten Posse-Cut in der Geschichte der Menschheit aufzunehmen, produziert von Quincy Jones.

Anlässlich der Veröffentlichung des neuen Dokumentarfilms – und des 39. Jahrestags der Aufnahmesession – haben die US-Kollegen von Rolling Stone Music Now einen Blick zurück auf das epochale Mega-Projekt geworfen und mit Bao Nguyen, dem Regisseur des Dokumentarfilms, dem langjährigen Mitarbeiter von Quincy Jones, Tom Bahler, der die Vocals für „We Are the World“ arrangierte, und einer der Sängerinnen des Abends, Sheila E, gesprochen. Es folgen einige Highlights; um die ganze Folge zu hören, gehen Sie hier zum Podcast-Anbieter Ihrer Wahl, hören Sie auf Apple Podcasts oder Spotify, oder drücken Sie im Artikel auf Play.

Sheila E. fühlte sich von den Produzenten des Songs betrogen. Im Podcast geht sie auf die Enthüllungen in der Dokumentation ein, in der sie erklärt, dass sie sich von den Versprechungen eines Solo-Gesangsparts getäuscht fühlte, der nie kam. Stattdessen drängten die Produzenten sie immer wieder, Prince, ihren damaligen engen Mitarbeiter, anzurufen und ihn dazu zu bringen, zu den Aufnahmen zu kommen – was er natürlich nie tat. „Lionel und Quincy sagten immer wieder: ‚Warum rufst du Prince nicht an'“, erzählt sie Rolling Stone Music Now. „Jeder versuchte abwechselnd, mich dazu zu bringen, ihn zurückzurufen und ihn zu bitten, herunterzukommen…. Ich dachte nur, wow, das waren alles meine Freunde. Das ist kaltblütig.“ (Lionel Richie, einer der Produzenten des neuen Dokumentarfilms, hat laut Nguyen die Darstellung von Sheila E. nicht bestritten.)

Bruce Springsteen sprach für den Dokumentarfilm, nachdem Lionel Richie sich persönlich an ihn gewandt hatte. „In gewisser Weise hat das Leben die Kunst imitiert“, sagt Nguyen, „denn [der ursprüngliche Song] erforderte, dass all diese Künstler sich gegenseitig anriefen, um ihnen zu sagen: ‚Das wird ein Hit‘.

„Das ist sein Humor“

Bei der Auswahl der Stimmen für die vielen Sängerinnen und Sänger überließ Quincy Jones die Entscheidung größtenteils dem Arrangeur Tom Bahler, aber er hatte auch ein paar eigene Ideen, die er definitiv umsetzen wollte. „Ich habe zwei Wünsche“, erinnert sich Bahler, als Jones zu ihm sagte. „Erstens: Lionel war der erste, der das Stück geschrieben und begonnen hat, also sollte er die erste Stimme sein, die wir hören. Dann, weil Michael dazukam und sie es gemeinsam fertigstellten, sollte Michael den ersten Refrain singen.‘ Und dann, das ist sein Humor, sagte er: ‚Und ich denke, ihr solltet Diana für die zweite Hälfte des ersten Refrains hinzuziehen, denn manche Leute denken, sie seien dieselbe Person.'“

Ein Großteil der Aufnahmen hinter den Kulissen der Session hatte keinen Ton – aber die Filmemacher konnten den Ton mühsam wiederherstellen, nachdem sie erfahren hatten, dass der Reporter des Life-Magazins, David Breslin, seine eigenen Lo-Fi-Aufnahmen von allem aufbewahrt hatte. „Unser Archivproduzent sagte: ‚Oh, lass mich einfach diesen Life-Magazin-Journalisten ansprechen und sehen, was er hat'“, sagt Nguyen. „Er sagte: ‚Oh ja, ich habe stundenlanges Material von meinem Diktiergerät‘. Und so hatten wir Glück.“

Stress

Virale TikToks, die behaupten, Michael Jackson sei mit dem Auftritt von Huey Lewis unzufrieden gewesen, sind nicht korrekt. Wie die Dokumentation sehr detailliert erklärt, bekam Lewis sein Solo in dem Song erst während der Aufnahmesession, als klar wurde, dass Prince – von dem die Produzenten hofften, dass er den Part übernehmen würde – nicht auftauchen würde. Wenn überhaupt, dann spiegelte Jacksons stoischer Gesichtsausdruck während dieses Teils der Session nur seine eigene Schüchternheit und den Stress aller Beteiligten wegen des plötzlichen Wechsels wider.

