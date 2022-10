Neuauflage von „Die Nackte Kanone“ kommt – mit Liam Neeson?

Foto: Getty Images. All rights reserved.

Ist es wirklich schon gut 30 Jahre her, dass der letzte Teil der „Nackten Kanone“-Reihe im Kino anlief? Die Slapstick-Reihe der Gebrüder Zucker und Jim Abrahams kannte keine Angst vor flachen Witzen und beeindruckte mit einem Vollgashumor, der sich eher an „Mad“-Comicstrips orientierte als an anderen vergleichbaren Komödien auf der großen Leinwand.

Nun scheint die Zeit reif für eine Wiederbelebung des Stoffs! Laut „Variety“ ist eine Neuauflage unter der Regie von Akiva Schaffer (zuletzt: „Chip und Chap: Die Ritter des Rechts“) geplant.

Wer spielt Frank Drebin?

Die erste Frage ist natürlich, wer den 2010 verstorbenen Leslie Nielsen ersetzt, der auch schon in der TV-Vorfassung des Stoffs („Die nackte Pistole“ von 1982) als Detective Franklin „Frank“ Drebin auftrat und bereits zuvor Erfolge mit den absurden Klamotten „Kentucky Fried Movie“ (1977) und „Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug“ (1980) eingefahren hatte.

Wie „Hollywood Reporter“ und „Variety“ berichten, ist Liam Neeson erste Wahl für die Rolle des Polizisten, der von einem Chaos ins nächste gerät. Die Verhandlungen würden bereits laufen. Comedy-Ass Seth MacFarlane soll als Produzent mit an Bord sein.

Die drei Filme „Die nackte Kanone“ (1988), „Die nackte Kanone 2½“ (1991) und „Die nackte Kanone 33⅓“ (1994) wurden allesamt zu Erfolgen an der Kinokasse. Priscilla Presley war in einer Gastrolle zu sehen. Ob es mit ihr ein Wiedersehen gibt, ist genauso unbekannt wie der Inhalt des neuen Films.

Interessant dürfte sein, wie Liam Neeson, der einer der facettenreichsten Schauspieler Hollywoods ist und zuletzt vor allem als Held von Action-Filmen („Blacklight“) auftrat, seinen Frank Drebin interpretiert. Wenn er denn wirklich für den Komödien-Aufguss unterschreibt.