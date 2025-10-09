Beatles-Biopic: DAS ist die neue Linda McCartney

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Saoirse Ronan wird in Sam Mendes’ mehrteiligem Beatles-Biopic an der Seite von Paul Mescal als Linda McCartney zu sehen sein. Das ambitionierte Projekt widmet jedem Mitglied der Fab Four einen eigenen Film. Am 8. Oktober 2025 gab „Deadline“ bekannt, dass Ronan zum Cast gestoßen ist. Paul Mescal übernimmt die Rolle von Paul McCartney. Die ersten Besetzungen der Fab Four waren bereits im April verkündet worden. Vertreter von Ronan reagierten bislang nicht auf eine Anfrage des ROLLING STONE nach einer Stellungnahme.

Auch die offiziellen Ankündigungen der übrigen Hauptdarstellerinnen stehen noch aus – jene, die an der Seite von Harris Dickinson (John Lennon), Joseph Quinn (George Harrison) und Barry Keoghan (Ringo Starr) als Yoko Ono, Pattie Boyd und Maureen Starkey auftreten werden. „Es ist mir eine Ehre, die Geschichte der größten Rockband aller Zeiten zu erzählen, und ich freue mich darauf, die Vorstellung davon, was einen Kinobesuch ausmacht, in Frage zu stellen“, erklärte Mendes zuvor in einer Stellungnahme. Jeder der vier Filme soll die Geschichte der einflussreichsten Band der Musikgeschichte aus einer anderen Perspektive erzählen.

Mendes erhält für das Projekt Zugang zu den Lebensgeschichten der einzelnen Bandmitglieder sowie zu den Musikrechten der Beatles. Anfang des Jahres berichtete Ringo Starr der „New York Times“, er habe zwei Tage lang das Drehbuch Zeile für Zeile mit Mendes durchgearbeitet, um sicherzustellen, dass alles korrekt sei. Der Musiker bestand darauf, einige Szenen umzuschreiben – vor allem jene, in denen seine Familie und seine erste Frau Maureen Starkey vorkommen. „Er hatte einen Drehbuchautor – einen sehr guten Drehbuchautor mit einem hervorragenden Ruf, und er hat es großartig geschrieben, aber es hatte nichts mit Maureen und mir zu tun“, sagte Starr. „So waren wir nicht. Ich sagte: ‚Das würden wir niemals tun.‘“

Mescal perfektioniert seinen McCartney

Paul Mescal arbeitet ebenfalls intensiv an seiner Darstellung. „Ich habe ihn ein paar Mal getroffen. Ich verehre ihn. Und Ich glaube, er hat die Welt verändert“, sagte der Schauspieler kürzlich in einem Titelinterview mit dem Rolling Stone. Für die Rolle lernte er sogar, mit der linken Hand Gitarre zu spielen: „Es wäre einfach verrückt, nicht mit der linken Hand zu spielen, wissen Sie?“, so Mescal. „Man denkt sich: ‚Nee. Ich mag [McCartney] sehr, aber ich liebe ihn nicht.‘ Das wäre die Botschaft, wenn ich nicht mit der linken Hand spielen würde. Und er ist meiner Meinung nach der coolste Mann auf dem Planeten Erde.“