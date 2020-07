Neuer Charlie-Kaufman-Film „I’m Thinking Of Ending Things“ ab September auf Netflix

Die Doku-Reihe „Tiger King: Murder, Mayhem and Madness“ entwickelte sich bei Netflix in kurzer Zeit zum Hit. Nun kommt eine gescriptete Serie dazu - mit überraschender Besetzung.

Nicolas Cage wurde für die Rolle von Joe Exotic in einer kommenden neuen Verfilmung von „Tiger King“ gecastet. Die im März bei Netflix spektakulär gestartete Doku-Serie „Tiger King: Murder, Mayhem and Madness“ hatte bereits vorgelegt und die großartige, Mitleid erregende, schockierende und schrille Geschichte über Konkurrenz im Wildtier-Zoo-Geschäft, an derem Ende der Wunsch nach einem Auftragsmord steht, weltweit bekannt gemacht. Zwischenzeitlich beschäftigte sich sogar US-Präsident Donald Trump mit dem Fall. Die Doku-Reihe konzentriert sich hauptsächlich auf die tragikomische Fehde zwischen Joe Exotic und der Tierrechtsaktivistin Carole Baskin. „Tiger King“ ist Mega-Erfolg bei Netflix Netflix gab zuletzt bekannt, dass der Stoff…