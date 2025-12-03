Überraschung: Dieser Brite könnte der nächste James Bond werden

Die Gerüchteküche um DIE Agenten-Saga der Filmgeschichte brodelt weiter. Plötzlich fällt dieser Name.Ein Name für den neuen 007, mit dem bislang kaum jemand gerechnet hat, steht plötzlich im Fokus: Callum Turner.In der aktuellen Berichterstattung rund um das nächste Kapitel der Bond-Saga wird der 35-jährige Brite von zahlreichen UK-Buchmachern nun als „red-hot favourite“ gehandelt.

Wettquoten sprechen für Turner

Laut dem Wettanbieter Coral wurden Turners Quoten zuletzt deutlich reduziert. Wie auch beim Pferde- oder Hunderennen zahlen die Favoriten bekanntlich weit weniger als die Außenseiter.Der rasche Aufstieg Turners in der Wettgunst fällt zusammen mit Berichten, wonach der Regisseur des nächsten Bond-Films, Denis Villeneuve, auf der Suche nach einem „frischen Gesicht“ ist. Turner hat durch Rollen in „Masters of the Air“ und dem Franchise „Fantastic Beasts“ sein Können bewiesen und erfüllt damit das grobe Anforderungsprofil: britisch, talentiert, aber noch kein weltweiter Superstar.

Brancheninsider bestätigen den Trend

Der plötzliche Hype um Turner ist nicht allein auf Zufall oder Kaffeesatz-Leserei zurückzuführen — mehrere Faktoren wirken hier zusammen. Neben den Wettanbietern als Seismographen im Filmbusiness berichten auch gut vernetzte Brancheninsider, dass Villeneuve und die Produktionsfirma nach einem Zukunfts-Gesicht fahnden.

Der Newsletter „TheInSneider“ von Branchen-Trüffelschwein Jeff Sneider meldet in seiner aktuellen Ausgabe: „Mir wurde gesagt, dass Turner tatsächlich die erste Wahl von Regisseur Denis Villeneuve für die Rolle des 007 ist und dass die Dinge tatsächlich in diese Richtung gehen, obwohl es noch früh ist und das Casting noch nicht offiziell begonnen hat, sodass noch keine konkreten Deals vollzogen wurden.“T

urner kommt mit einer bewegten, vielseitigen Filmografie um die Ecke: Neben Mainstream-Projekten hat er mit dem Kinofilm „Eternity“ kürzlich eine RomCom abgeliefert, die Aufmerksamkeit erregte — und offenbar bei den Buchmachern zündete.

Vorsicht ist geboten

Allerdings sollte man solche Entwicklungen mit Vorsicht betrachten: Trotz der neuen Favoritenrolle gibt es bislang keine offizielle Bestätigung für Turner. Der Start des Castings ist noch nicht terminiert und dürfte erst konkret werden, wenn Villeneuve mit laufenden Projekten fertig ist.Mit Turner wird dann auch ein neues Kreativ-Team hinter Kamera und Kulisse eine neue Bond-Ära einläuten. Nach Jahren mit Daniel Craig dürfte ein Neustart mit einem weniger etablierten, wandelbaren Darsteller neue Impulse bringen.

Das Neo-Bond-Projekt steht noch in einem frühen Stadium. Für Fans einer klassischen Bond-Ästhetik wäre Turners Profil möglicherweise eine Bruchstelle: Er ist kein etablierter Superstar, sondern ein wandelbarer Darsteller — was bei einem globalen Franchise sowohl Risiko als auch Chance sein kann.