Neuer „Simpsons“-Film soll kommen (obwohl der erste die Serie fast zerstörte)

Drogen, Blut und Polizeigewalt gegen Künstler: Ein YouTuber hat den Vorspann der „Simpsons“ nach Russland verpflanzt. Ein böser Viral-Hit.

Die „Simpsons“ sparten in ihrer nun inzwischen 30 Jahre währenden TV-Karriere nicht an Gesellschaftskritik. Seit der ersten Staffel wurde Amerika der Spiegel vorgehalten, bekamen vorlaute Prominente und korrupte Politiker ihr Fett weg. Doch inzwischen hat die langlebigste Prime-Time-Reihe der US-Fernsehgeschichte viel an subversiver Kraft verloren. Vielleicht auch weil sich das Publikum verändert hat. Weil ein Humor der Erbärmlichkeit salonfähig geworden ist. Oder weil es einfacher ist, Hollywood-Stars den Teppich auszulegen, um ihnen für ein paar billige Witze den Raum zu geben, Werbung für sich zu machen (Ach, was würde Mr. Bergstrom dazu sagen…). Kurz gesagt: Andere Länder hätten die satirische…